Γιατί οι σκύλοι κάνουν κύκλους γύρω από τον εαυτό τους πριν ξαπλώσουν

Είναι πολύ πιθανό να έχετε δει τον σκύλο σας να κάνει έναν ή περισσότερους κύκλους γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν ξαπλώσει. Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές των σκύλων, η οποία συχνά προκαλεί απορία στους κηδεμόνες. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτή την κίνηση;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως φυσιολογική και αποτελεί ένα ένστικτο που έχει κληρονομηθεί από τους προγόνους του σκύλου. Παρόλο που οι τετράποδοι φίλοι μας απολαμβάνουν πλέον άνετα κρεβατάκια και ασφαλείς χώρους, πολλά από τα ένστικτα επιβίωσης συνεχίζουν να υπάρχουν.

Οι λύκοι, τα κογιότ και οι άγριοι σκύλοι δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να κοιμούνται σε έναν προστατευμένο χώρο. Πριν ξεκουραστούν, έπρεπε να βεβαιωθούν ότι το περιβάλλον γύρω τους ήταν ασφαλές. Κάνοντας έναν πλήρη κύκλο μπορούσαν να ελέγξουν την περιοχή, να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους και να επιβεβαιώσουν ότι τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης βρίσκονταν σε ασφαλή θέση.

Παράλληλα, η περιστροφή τους βοηθούσε να αντιληφθούν την κατεύθυνση του ανέμου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ξαπλώσουν με τη μύτη στραμμένη προς τον άνεμο, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αναγνωρίσουν έγκαιρα τη μυρωδιά ενός θηρευτή πριν εκείνος πλησιάσει επικίνδυνα.

Αν και οι οικόσιτοι σκύλοι δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για την επιβίωσή τους, το ένστικτο αυτό παραμένει χαραγμένο στη συμπεριφορά τους. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι που οι σκύλοι κάνουν αυτή την κίνηση;

Δημιουργία ενός άνετου κρεβατιού

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι σκύλων γυρίζουν πριν ξαπλώσουν είναι η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα πιο άνετο μέρος για ύπνο. Στη φύση, οι πρόγονοί τους πατούσαν το γρασίδι, συγκέντρωναν φύλλα και απομάκρυναν μικρά έντομα ή άλλα ζώα που μπορεί να κρύβονταν στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν μια πιο μαλακή και ασφαλή επιφάνεια για να ξεκουραστούν.

Ακόμη και σήμερα, πολλοί σκύλοι κάνουν ακριβώς την ίδια κίνηση, παρότι κοιμούνται πάνω σε μαλακά στρώματα ή κουβέρτες. Συχνά τους βλέπουμε να σπρώχνουν το κρεβάτι τους με τα πόδια ή τη μουσούδα τους, σαν να προσπαθούν να το διαμορφώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η σημασία της θερμοκρασίας

Η περιστροφή πριν από τον ύπνο συνδέεται και με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι πρόγονοι των σκύλων ζούσαν σε περιοχές με πολύ διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, από παγωμένα βουνά μέχρι ζεστές ερήμους.

Σε ψυχρά περιβάλλοντα, οι λύκοι συχνά έσκαβαν λίγο το χιόνι και στη συνέχεια περιστρέφονταν, δημιουργώντας μια μικρή κοιλότητα που τους προστάτευε από το κρύο και τον αέρα. Στη συνέχεια κουλουριάζονταν με τη μύτη κάτω από την ουρά τους, μια στάση που βοηθά στη διατήρηση της θερμότητας του σώματος.

Αντίθετα, σε θερμότερα κλίματα, έσκαβαν το χώμα ώστε να αποκαλυφθεί το πιο δροσερό υπέδαφος, προσφέροντας έτσι μια πιο άνετη επιφάνεια για ξεκούραση. Η περιστροφή αποτελούσε μέρος αυτής της διαδικασίας και βοηθούσε στην επιλογή της καλύτερης θέσης.

Ένας τρόπος να διατηρήσουν τον χώρο τους

Υπάρχει ακόμη μία ενδιαφέρουσα εξήγηση για αυτή τη συμπεριφορά. Καθώς οι άγριοι σκύλοι πατούσαν επανειλημμένα το έδαφος, δημιουργούσαν ένα εμφανές σημείο όπου θα ξεκουράζονταν. Με αυτόν τον τρόπο τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης μπορούσαν να αναγνωρίσουν ότι η συγκεκριμένη θέση ήταν ήδη κατειλημμένη.

Παρόλο που οι οικόσιτοι σκύλοι δεν χρειάζεται να διεκδικούν το κρεβάτι τους από άλλα ζώα, το ένστικτο αυτό εξακολουθεί να εκδηλώνεται μέσα από την κυκλική κίνηση που κάνουν.

Πότε η συμπεριφορά χρειάζεται προσοχή

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αν όμως ένας σκύλος αρχίσει ξαφνικά να κάνει πολύ περισσότερους κύκλους από ό,τι συνήθιζε ή φαίνεται να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να βρει θέση για να ξαπλώσει, ίσως αξίζει να διερευνηθεί η αιτία.

Ο πόνος στις αρθρώσεις, η οστεοαρθρίτιδα ή άλλα ορθοπεδικά προβλήματα μπορούν να κάνουν την εύρεση μιας άνετης στάσης πιο δύσκολη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ορθοπεδικό κρεβάτι και η κατάλληλη θεραπεία, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του ζώου.