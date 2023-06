Γιατί οι καστανές γυναίκες είναι πιθανότερο να έχουν τριχόπτωση

Πριν φτάσουν στην ηλικία των 50 ετών, το 40% των γυναικών θα παρουσιάσουν τριχόπτωση, σύμφωνα με μελέτη του 2015 που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology. Μάλιστα, το Harvard Health Publishing σημειώνει ότι, μετά την εμμηνόπαυση, έως και τα δύο τρίτα των γυναικών μπορεί να παρουσιάσουν αραίωση.

Ενώ μπορεί να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αιτιών για τη γυναικεία τριχόπτωση, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων φαρμάκων, και ιατρικών καταστάσεων, το χρώμα των μαλλιών σας μπορεί να λειτουργεί εναντίον σας.

Η ποσότητα των τριχοθυλακίων στο κεφάλι ενός ατόμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το χρώμα των μαλλιών, εξηγεί το Healthline. Για παράδειγμα, οι ξανθιές τείνουν να έχουν περίπου 140.000 θυλάκια, ενώ οι μελαχρινές έχουν περίπου 100.000. Οι κοκκινομάλλες έχουν τον μικρότερο αριθμό θυλάκων, με 90.000. Ωστόσο, παρά τα λιγότερα θυλάκια που διαθέτουν οι κοκκινομάλλες, πάνω από τις μισές από τις 30 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ που υποφέρουν από τριχόπτωση είναι μελαχρινές, σύμφωνα με το Women’s Health. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι τα καστανά μαλλιά τείνουν να είναι παχύτερα και πιο χοντρά, με αποτέλεσμα να παράγονται λιγότερες τούφες από τον οργανισμό. Ως αποτέλεσμα, όταν πέφτουν τα μελαχρινά θυλάκια, οι φαλακρές κηλίδες τείνουν να είναι πιο εμφανείς.

Το χρώμα των μαλλιών δεν ευθύνεται αποκλειστικά

Η επιλογή των χτενισμάτων από τις γυναίκες μπορεί, επίσης, να αποτελεί παράγοντα τριχόπτωσης, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογικής Εταιρείας. Οι αλογοουρές που τραβιούνται πολύ σφιχτά, καθώς και τα χτενίσματα όπως τα ράστα μπορούν να τραβήξουν τις ρίζες, οδηγώντας σε μια κατάσταση γνωστή ως αλωπεκία έλξης. Αυτό μπορεί, επίσης, να προκληθεί και στην περίπτωση που φοράτε ρολά στο κρεβάτι τη νύχτα. Οι γυναίκες με αυτού του είδους τα χτενίσματα που παρουσιάζουν πόνο, τσούξιμο ή μια κρούστα στο τριχωτό της κεφαλής θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που χτενίζουν τα μαλλιά τους για ένα διάστημα μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν σε μια γυναίκα απώλεια των μαλλιών της. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκυμοσύνη, την αναιμία, την εμμηνόπαυση και ορισμένες δερματικές παθήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει το WebMD. Επιπλέον, εξωτερικά ερεθίσματα, όπως το άγχος, μπορούν να οδηγήσουν στην πτώση των μαλλιών μιας γυναίκας. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως telogen effluvium και τείνει να υποχωρεί μέσα σε έξι μήνες.