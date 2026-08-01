Γιατί οι γάτες μετατρέπουν το σπίτι μας σε βασίλειό τους

Ζώντας με γάτες καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για εδαφικά ζώα. Θέλουν να ορίζουν την επικράτειά τους για να νιώθουν σίγουρες και ασφαλείς μέσα σε αυτή, κάτι που είναι γραμμένο στο DNA τους. Θεωρούν τους ανθρώπους μέλη της κοινωνικής τους ομάδας, αλλά τον χώρο ως δικό τους βασίλειο.

Κάτι πραγματικά που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο εγκέφαλός τους παρουσιάζει περίπου 90% ομοιότητα με τον ανθρώπινο όσον αφορά την επεξεργασία των συναισθημάτων. Ωστόσο, η κοινωνική τους δομή είναι εντελώς διαφορετική. Στη φύση, η επιβίωσή τους εξαρτάται από την προστασία της επικράτειάς τους. Αυτά τα ένστικτα δεν εξαφανίζονται όταν γίνουν οικόισιτες.

Όταν βλέπουμε τις γάτες να θέλουν να κυριαρχούν στο σπίτι, στην πραγματικότητα παρακολουθούμε μια πολύπλοκη διαδικασία διαχείρισης του περιβάλλοντός τους. Η γάτα σας αφιερώνει σημαντικό μέρος της ημέρας ”περιπολώντας”. Ελέγχει τα παράθυρα και τις πόρτες, μυρίζει τις γωνίες και τρίβει τα μάγουλά της στους τοίχους και τα έπιπλα. Είναι σαν να πραγματοποιεί έναν καθημερινό έλεγχο ασφαλείας του βασιλείου της.

Κατανοώντας την εδαφική συμπεριφορά των γατών

Για μια γάτα, το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος για ύπνο. Είναι ένα μέρος γεμάτο μυρωδιές και ”ασφαλείς ζώνες”. Η έννοια της επικράτειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή της. Οι φερομόνες είναι χημικές ουσίες που παράγει φυσικά η γάτα για να επικοινωνεί με άλλες γάτες ή να «σηματοδοτεί» το περιβάλλον της. Όταν τρίβεται πάνω στα πόδια σας, στη γωνία του καναπέ ή οπουδήποτε αλλού, με αυτόν τον τρόπο αφήνει το δικό της άρωμα. Έτσι ”σας λέει” ότι ο χώρος αυτός της ανήκει.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά γίνεται πιο εμφανής αν στο σπίτι υπάρχουν και άλλα κατοικίδια ζώα. Σίγουρα θα έχετε δει τη γάτα σας να κάθεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Γιατί; Πολύ απλά γιατί επιλέγει στρατηγικά σημεία με κίνηση ώστε να παρακολουθεί ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Για να διατηρείται η ισορροπία στο σπίτι, καλό είναι να δημιουργήσετε αρκετά ”σημεία ασφάλειας”, όπου η γάτα θα αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο.

Γιατί το ύψος είναι σημαντικό

Πόσες φορές δεν έχουμε δει τη γάτα μας να ανεβαίνει στον πάγκο της κουζίνας ή στο τραπέζι του σαλονιού. Την κατεβάζουμε και αυτή ανεβαίνει και πάλι. Όχι, δεν είναι κακομαθημένη. Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά βρίσκονται τα φυσικά της ένστικτα.

Στη φύση, το ύψος προσφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: καλύτερη ορατότητα για τον εντοπισμό θηραμάτων και μεγαλύτερη προστασία από πιθανούς θηρευτές. Ακόμα και οι γάτες που ζουν σε ένα σπίτι έχουν ισχυρό αυτό το ένστικτο. Μια γάτα χωρίς πρόσβαση σε ψηλά σημεία συχνά βιώνει περισσότερο άγχος.

Εσείς από την πλευρά σας αυτό που έχετε να κάνετε είναι κάτι απλό. Έχετέ της πράγματα που μπορεί να ανεβαίνει πάνω τους και να παρατηρεί. Για παράδειγμα ένα ονυχοδρόμιο – δέντρο ή ειδικά διαμορφωμένα ράφια στους τοίχους.