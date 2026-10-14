Γιατί ο σκύλος τραβάει να γυρίσει στο σπίτι ενώ έχετε βγει βόλτα;

Για τους περισσότερους σκύλους, η βόλτα με τον κηδεμόνα τους συνδέεται με την εξερεύνηση, την άσκηση και τη διασκέδαση.

Τι γίνεται όμως όταν, μόλις απομακρυνθείτε λίγα μέτρα από το σπίτι, ο τετράποδος φίλος σας αρχίζει να τραβάει δυνατά με κατεύθυνση προς το σπίτι σας;

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, ιδιαίτερα αν πρόκειται για έναν σκύλο που μέσα στο χώρο του είναι χαρούμενος και δραστήριος.

Ωστόσο, το επίμονο τράβηγμα προς το σπίτι συνήθως δεν είναι πείσμα. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι στο εξωτερικό περιβάλλον τον κάνει να αισθάνεται ανασφάλεια, φόβο ή έντονο στρες.

Το σπίτι είναι το ασφαλές του καταφύγιο

Για έναν σκύλο, το σπίτι είναι ένα περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά. Εκεί ξέρει πού βρίσκονται το κρεβάτι, το φαγητό και το νερό του, έχει συνηθίσει τους ήχους και τις μυρωδιές και αισθάνεται ότι μπορεί να χαλαρώσει. Αντίθετα, ο δρόμος είναι γεμάτος ερεθίσματα που δεν μπορεί πάντα να προβλέψει.

Ιδιαίτερα για ένα κουτάβι ή έναν σκύλο που δεν έχει εξοικειωθεί επαρκώς με το εξωτερικό περιβάλλον, όλα αυτά μπορεί να είναι υπερβολικά. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνεται κάτι ως απειλή, η φυσιολογική αντίδραση φόβου μπορεί να τον κάνει να προσπαθήσει να απομακρυνθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και ο πιο εύκολος προορισμός είναι συχνά το μέρος που γνωρίζει ως ασφαλές: το σπίτι.

Μπορεί να φοβάται κάτι συγκεκριμένο

Το σημαντικό είναι να παρατηρήσετε πότε ακριβώς ξεκινά το τράβηγμα. Αν ο σκύλος περπατά φυσιολογικά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά θέλει ξαφνικά να επιστρέψει, ίσως υπάρχει κάποιο ερέθισμα που τον δυσκολεύει.

Μπορεί να είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος, ο θόρυβος από μηχανάκια, ένα συγκεκριμένο σημείο όπου συχνάζουν άλλοι σκύλοι ή ακόμη και ένας ήχος που εμείς σχεδόν δεν προσέχουμε. Ορισμένοι σκύλοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ήχους, όπως η κίνηση, οι κόρνες και τα γαβγίσματα από μακριά.

Ο φόβος δεν εκφράζεται πάντα με γάβγισμα ή εμφανή πανικό. Ένας σκύλος μπορεί να χαμηλώνει το σώμα του, να βάζει την ουρά ανάμεσα στα πόδια, να λαχανιάζει χωρίς να έχει ζεσταθεί ή κουραστεί, να τρέμει, να χασμουριέται συχνά ή να προσπαθεί επίμονα να απομακρυνθεί.

Δεν είναι πάντα φόβος

Παρότι ο φόβος είναι μια σημαντική πιθανή εξήγηση, δεν είναι η μοναδική. Ένας σκύλος μπορεί να θέλει να επιστρέψει επειδή έχει κουραστεί, ζεσταίνεται, δεν αισθάνεται καλά ή απλώς έχει συνδέσει την επιστροφή στο σπίτι με κάτι ευχάριστο, όπως το φαγητό, το νερό ή την ξεκούραση.

Αξίζει επίσης να εξετάσετε αν η συμπεριφορά εμφανίστηκε ξαφνικά. Μια απότομη αλλαγή στον τρόπο που ένας σκύλος περπατά ή αντιδρά στη βόλτα δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα σε φόβο ή σε κακή συμπεριφορά. Πόνος ή κάποιο άλλο σωματικό πρόβλημα μπορεί επίσης να επηρεάζει τη διάθεσή του για περπάτημα.

Τι μπορείτε να κάνετε

Το πρώτο βήμα είναι να μην τον πιέζετε να συνεχίσει με το ζόρι όταν βρίσκεται σε έντονη κατάσταση φόβου. Το να τον τραβάτε προς την αντίθετη κατεύθυνση ή να τον τιμωρείτε μπορεί να αυξήσει το στρες και να κάνει τη βόλτα ακόμη πιο δυσάρεστη.

Μπορείτε, αντίθετα, να ξεκινήσετε με πολύ μικρές και εύκολες εξόδους, σε ένα ήσυχο περιβάλλον όπου ο σκύλος αισθάνεται πιο άνετα. Η σταδιακή εξοικείωση με ένα ερέθισμα, σε συνδυασμό με θετικές εμπειρίες, αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές για την αντιμετώπιση φόβων.

Αν για παράδειγμα φοβάται την κίνηση, ίσως είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε από έναν ήσυχο δρόμο και να πλησιάζετε σταδιακά τα πιο πολυσύχναστα σημεία, αντί να τον βάζετε κατευθείαν μέσα σε ένα περιβάλλον με αυτοκίνητα να περνούν διαρκώς από μπροστά του.

Στόχος δεν είναι ο σκύλος να μάθει απλώς να σας ακολουθεί παρά τον φόβο του. Στόχος είναι να αισθανθεί σταδιακά μεγαλύτερη ασφάλεια έξω από το σπίτι. Για αυτό η διαχείριση του περιβάλλοντος έχει μεγάλη σημασία.

Αν βλέπετε ότι ο σκύλος πανικοβάλλεται, δεν δέχεται ούτε την αγαπημένη του λιχουδιά, τρέμει ή προσπαθεί να απομακρυνθεί με πολύ έντονο τρόπο, αξίζει να ζητήσετε τη βοήθεια κτηνιάτρου ή ενός εκπαιδευτή σκύλων. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί η αιτία, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τον σκύλο να αισθάνεται ασφαλής.