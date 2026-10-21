Γιατί ο σκύλος μας μπορεί να κοιτάζει επίμονα τον τοίχο; Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό

Η ζωή με έναν σκύλο έχει και αρκετές αστείες στιγμές. Όταν κυνηγούν την ουρά τους, όταν προσπαθούν να πιάσουν μια μύγα, όταν ροχαλίζουν.

Μία ακόμα είναι και όταν ο σκύλος κοιτάζει επίμονα τον τοίχο. Μπορεί να περάσουν έως και λεπτά με τον σκύλο μας να έχει το βλέμμα του κολλημένο στο κενό, σαν να βλέπει κάτι ή να ακούει κάποιο θόρυβο. Πολλές φορές που το έκαναν οι δικοί μου σκύλοι αυτό, έβρισκα τον εαυτό μου να κοιτάω κι εγώ προς τον τοίχο, μήπως και καταλάβω τι συμβαίνει και τι είναι αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή του τετράποδου φίλου μου. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν έβγαλα κάποιο συμπέρασμα και συνέχισε να μου φαίνεται άλλη μια σκυλίσια συμπεριφορά.

Η αλήθεια είναι πως μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, αλλά και ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά με τον σκύλο μας και ότι ίσως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ας δούμε αρχικά για ποιο λόγο έχει αυτή τη συμπεριφορά, τι είναι αυτό δηλαδή, που τον κάνει να κοιτάει επίμονα τον τοίχο.

Ακούει κάτι που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς

Μέσα στους τοίχους ή και πάνω τους μπορεί να κινούνται μικροσκοπικά έντομα που δεν τα βλέπουμε, ούτε τα ακούμε. Όμως τα αντιλαμβάνεται ο σκύλος μας και συχνά μπορεί να πλησιάσει προς τον τοίχο για να καταλάβει καλύτερα τι συμβαίνει. Για παν ενδεχόμενο, κάντε μια απεντόμωση, κρατώντας ασφαλή τα κατοικίδιά σας.

Βλέπει κάτι

Σκιές, κινήσεις εντόμων, λάμψεις από την τηλεόραση ή απέξω είναι μερικά πράγματα που αντανακλώνται στον τοίχο και τα βλέπει ο σκύλος μας. Μπορεί λοιπόν να παρακολουθεί αυτές τις κινήσεις και να του τραβούν την προσοχή.

Πάσχει από άνοια

Το Αλτσχάιμερ, που προσβάλλει τους ανθρώπους, είναι το αντίστοιχο Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας στα κατοικίδια. Όταν ο σκύλος έχει αυτό το σύνδρομο, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα χωρίς λογική, όπως να ξεχάσει την εκπαίδευση στην τουαλέτα και να κάνει τις ανάγκες του μέσα στο σπίτι ή να κοιτάει τον τοίχο και άλλα σημεία του σπιτιού επίμονα.

Παθαίνει επιληπτική κρίση

Συχνά νομίζουμε πως μια κρίση επιληψίας εκδηλώνεται με σπασμούς, τρέμουλο, έκκριση σάλιου. Όμως, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως το να μείνει το ζώο ακίνητο, κοιτώντας προς το κενό ή ακόμα και σε έναν τοίχο. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο εάν η κρίση αυτή διαρκέσει πάνω από 5 λεπτά ή αν συμβεί δύο ή παραπάνω φορές μέσα σε 24 ώρες.

Είναι μια συμπεριφορά που δεν έχει διορθωθεί

Οι σκύλοι κάνουν διάφορα πράγματα χωρίς λόγο, που δεν είναι λογικά και σωστά. Γλείφουν έπιπλα, υφάσματα, τρώνε πέτρες, κρύβονται, κοιτάνε τον τοίχο. Αν δεν εντοπίσουμε για ποιο λόγο τα κάνουν αυτά, δηλαδή αν προέρχεται μία συμπεριφορά από άγχος, φόβο, βαρεμάρα ή κάτι άλλο και δεν τη διορθώσουμε, θα συνεχίσει να την κάνει. Θα τη θεωρήσει φυσιολογική, επιτρεπτή και όποτε τη νιώθει θα το κάνει.

Κάποιες φορές μας απορροφά το κινητό, η τηλεόραση, ένα βιβλίο και ξεχνάμε πως ζούμε με ένα κοινωνικό πλασματάκι, που θέλει την παρέα μας και την αλληλεπίδραση μαζί μας. Δεν είναι πολύ συνηθισμένη αντίδραση για να μας τραβήξει την προσοχή, κάποιοι όμως το κάνουν γι’ αυτό το λόγο, ειδικά αν και εκείνοι και εμείς κοιτάμε τον τοίχο που βρίσκεται η τηλεόραση.

Τι πρέπει να κάνουμε

Αν δείτε ότι ο σκύλος κοιτάζει επίμονα τον τοίχο για μέρες και ταυτόχρονα έχει και άλλες περίεργες συμπεριφορές, όπως να μην τρώει ή να ουρεί μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να μιλήσετε με τον κτηνίατρο για να σας δώσει οδηγίες ή να σας πει να τον πάτε για να τον εξετάσει. Αν είναι κάτι που κάνει επειδή βαριέται, φροντίστε να τον βγάζετε καλές βόλτες ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να του δίνετε παιχνίδια που θα του τραβήξουν το ενδιαφέρον.