Γιατί ο Καράογλου μίλησε για δεξιές συνεργασίες

Έτρεχαν στο Μέγαρο Μαξίμου να “μαζέψουν” τις δηλώσεις του Θόδωρου Καράογλου πως αν η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη στις εκλογές θα μπορούσε να συνεργαστεί με τα κόμματα που είναι δεξιότερά της, ονοματίζοντας την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής, την “Ελπίδα” αλλά και το κόμμα Σαμαρά.

Οι δηλώσεις του ήρθαν την ώρα που η κεντρική κυβερνητική θέση είναι πως ο μόνος εν δυνάμει εταίρος για την ΝΔ σε περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας θα ήταν το ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα “ξορκίζουν” κάθε συζήτηση για συνεργασία με Σαμαρά.

Ο Καράογλου προφανώς και γνωρίζει ως έμπειρος πολιτικός την βασική κυβερνητική θέση. Τα αίτια της δήλωσής του θα πρέπει να αναζητηθούν στους πολιτικούς του στόχους. Ο πρώην υπουργός και πολύπειρος βουλευτής δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη Βουλή και θα επικεντρωθεί στην υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές του 2028. Η δε Κεντρική Μακεδονία “δίνει” υψηλά ποσοστά στα δεξιά κόμματα και ο Καράογλου προφανώς σκέπτεται πως έχει κάθε λόγο να κρατάει ανοικτούς τους διαύλους με τα δεξιά ακροατήρια…