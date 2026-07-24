Γιατί νιώθουμε διαρκώς θυμωμένοι; Ο «κρυφός» λόγος που τροφοδοτεί την οργή

Μέσα σε μια ιδιαίτερα έντονη και απαιτητική καθημερινότητα, ο θυμός μοιάζει να εμφανίζεται αρκετά εύκολα και συχνά αποδίδεται σε εξωγενείς παράγοντες: Μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, μια οικογενειακή σύγκρουση ή ο ατέλειωτος «θόρυβος» των κοινωνικών δικτύων. Όλα αυτά μπορούν, πράγματι, να συμβάλουν στην απογοήτευσή μας, καλλιεργώντας το έδαφος για ένταση, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη, πιο «αθόρυβη» δύναμη, που συχνά τροφοδοτεί τον θυμό εκ των έσω: Η υπερανάλυση: Φανταζόμαστε τα χειρότερα σενάρια, ξαναζούμε τις συζητήσεις, αμφισβητούμε τις επιλογές μας και ανησυχούμε για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Η υπερβολική σκέψη δημιουργεί άγχος και, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί επίσης να μας κάνει ευερέθιστους, μνησίκακους, συναισθηματικά εξαντλημένους και ευέξαπτους, εξηγεί ο ψυχολόγος Jeffrey Bernstein στο Psychology Today.

Ο θυμός ως έκφραση εσωτερικής εξάντλησης

Όταν το μυαλό δεν έχει ποτέ «χώρο» για πραγματική ανάπαυλα, η απογοήτευση συσσωρεύεται. Οι σκέψεις αρχίζουν να επαναλαμβάνονται στο παρασκήνιο. Εμμένουμε σ’ αυτό που θα έπρεπε να είχε συμβεί, σ’ αυτό που εννοούσε κάποιος, σ’ αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε πει ή κάνει διαφορετικά ή σ’ αυτό που μπορεί να πάει στραβά στο μέλλον. Αυτή η συνεχής ψυχική πίεση εξαντλεί τα συναισθηματικά μας αποθέματα. Τελικά, ο θυμός γίνεται η εξωτερική έκφραση της εσωτερικής εξάντλησης.

Πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να φωνάζουν στους αγαπημένους τους, να αντιδρούν υπερβολικά απέναντι σε συναδέλφους ή να κουβαλούν μια σιωπηλή δυσαρέσκεια, που δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι πάντα η ίδια η εξωτερική κατάσταση. Συχνά, είναι η συσσώρευση ανεπίλυτων σκέψεων, που περιστρέφονται ατέλειωτα στο μυαλό.