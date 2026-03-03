Γιατί να προτιμήσετε φυσικά καλλυντικά προσώπου, σώματος και μαλλιών

Ηαγορά πλέον διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε και θέλουμε να αποκτήσουμε βρίσκεται μόνο ένα κλικ μακριά. Η πληθώρα επιλογών, όμως, έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να μην ξέρουμε τι να αγοράσουμε και ποιο προϊόν είναι καταλληλότερο για εμάς και τις ανάγκες μας.

Μία κατηγορία στη βιομηχανία της ομορφιάς, η οποία σιγά σιγά (ξανά)ανθίζει είναι αυτή των φυσικών καλλυντικών. Τι είναι, όμως, ακριβώς τα φυσικά καλλυντικά και γιατί να τα επιλέξουμε;

Για να δώσουμε απάντηση σε κάθε μας απορία, μιλήσαμε με την Χριστίνα Σακαρίκου, πέμπτη γενιά μελισσοκόμου στην οικογένεια της, η οποία πριν λίγα χρόνια πήρε την απόφαση να ιδρύσει την δική της εταιρεία με φυσικά καλλυντικά.

Τι ακριβώς είναι τα φυσικά καλλυντικά;

Με τον όρο φυσικά καλλυντικά εννοούμε το καλλυντικό προϊόν του οποίου τα συστατικά είναι φυσικής προέλευσης στο μεγαλύτερο βαθμό. Βασίζονται δηλαδή στο αγνό κερί μέλισσας,το μέλι,την πρόπολη, τον βασιλικό πολτό, βότανα, βιταμίνες και φυτικά έλαια.

Γιατί να τα επιλέξει κάποιος;

Διότι δεν περιέχουν επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικά συστατικά των οποίων η χρήση ευθύνεται για δερματικά προβλήματα και πολλές άλλες ασθένειες. Συνεπώς συμβάλλουν στην διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου και στην λαμπερή, φωτεινή επιδερμίδα.

Ποια είναι τα οφέλη των προϊόντων της μέλισσας;

Η μέλισσα, αυτό το σπουδαίο έντομο, παράγει μέλι, γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό, κερί, ενώ πραγματοποιεί και την επικονίαση η οποία συμβάλλει στην αναγέννηση της φύσης. Συνεπώς μας βοηθά να υπάρχουν φρούτα και λαχανικά, όμορφα λουλούδια στη φύση , βότανα και καθαρός αέρας. Ακόμα, μέσα από το μέλι, τη γύρη, την πρόπολη και τον βασιλικό πολτό δίνει στον άνθρωπο βιταμίνες, άμεση ενέργεια, ιχνοστοιχεία, ενώ παρέχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτική και αντιμικροβιακή δράση. Με το κερί και την πρόπολη δημιουργούνται αγνά καλλυντικά που χαρίζουν όλες τις ευεργετικές τους ιδιότητες στον άνθρωπο.

Είναι όλα τα προϊόντα κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος και κάθε ηλικία;

Τα περισσότερα ναι. Τα καλλυντικά christies έχουν ως βάση τους το αγνό κερί μέλισσας που είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εγκυμονούσες και θηλάζουσες, ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας συστατικά;

Έχω αδυναμία στο αγνό κερί μέλισσας, ειδικά όταν συνδυάζεται με φυτικά έλαια όπως το βερυκοκέλαιο, το σησαμέλαιο, το καστορέλαιο και φυσικά το πολύτιμο ελαιόλαδο μας. Δημιουργούν αλοιφές που τόσα χρόνια έχω δει να κάνουν θαύματα.

Πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα brand με φυσικά καλλυντικά;

Είμαι παιδί μελισσοκόμου, έχω μεγαλώσει κυριολεκτικά μέσα στην κυψέλη, στη φύση. Είναι φυσική συνέπεια για μένα οι πρώτες ύλες να είναι φυσικές. Έτσι ονειρεύτηκα και τελικά έκανα πράξη ένα brand με φυσικά καλλυντικά, με πλούσιες σε φυσικά δραστικά συστατικά φόρμουλες, περισσότερο αποδοτικές και με άμεσα αποτελέσματα.

Ποιο ήταν το πρώτο προϊόν που φτιάξατε;

Το πρώτο προϊόν που έφτιαξα ήταν η κεραλοιφή με ελαιόλαδο. Δύο συστατικά, αγνό κερί μέλισσας και ελαιόλαδο, όλη η Ελλάδα σε ένα βαζάκι. Ήταν συναρπαστικό. Έφτιαχνα κεραλοιφές κυρίως για ανθρώπους που είχαν εγκαύματα και έβλεπα τα άμεσα αποτελέσματα. Γέμιζε η ψυχή μου ευχαρίστηση. Μετά το ένα έφερε το άλλο. Έφτιαχνα ότι μου ζητούσαν οι γυναίκες. Ήθελα να τις κάνω χαρούμενες. Νομίζω σε ένα βαθμό τα κατάφερα.

Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε;

Η μόνη δυσκολία που συνάντησα ήταν ο ίδιος μου ο εαυτός διότι κυνηγούσα την τελειότητα, ήθελα να είναι όλα σωστά σύμφωνα με την νομοθεσία, αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Πόσο εύκολο ήταν να μπείτε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως είναι η μελισσοκομία;

Οι συνάδελφοι μου μελισσοκόμοι με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και με έκαναν μέλος της μεγάλης μελισσοκομικής “οικογένειας”. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, δηλώνω περήφανη Ελληνίδα μελισσοκόμος.

Υπάρχει ανταπόκριση από το ελληνικό κοινό;

Ναι και ήταν άμεση. Οι Έλληνες αναγνωρίζουν τα ποιοτικά προϊόντα και τα ψάχνουν. Όμως έχω δώσει καλλυντικά σε ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, από κάθε γωνιά της γης και έχω δει ότι η χαρά τους ήταν μεγάλη, όπως και η δική μου. Πάντα η κουβέντα κλείνει με ένα χαμόγελο.

Το πιο ωραίο σχόλιο που έχετε λάβει σχετικά με τα καλλυντικά σας;

Είναι πολλά, “Τα μαλλιά μου είναι πιο καθαρά”, η επιδερμίδα μου είναι πιο λαμπερή”, “το κραγιόν δεν ξηραίνει τα χείλη μου”. Μάλλον θα ξεχωρίσω το “νιώθω πιο χαρούμενη με αυτή την μυρωδιά”. Σημασία για μένα έχει να κάνεις τους ανθρώπους να χαμογελούν.