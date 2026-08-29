Γιατί η ηλικία των 40+ είναι η πιο δυστυχισμένη για τη γενιά των Millennials;

Οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις, μειωμένη ενέργεια, συμπτώματα εμμηνόπαυσης, οι πρώτες ρυτίδες και λευκές τρίχες… οι προκλήσεις αυξάνονται, συνήθως, για μια γυναίκα που έχει περάσει τα σαράντα. Ακόμα και αν αυτές οι προκλήσεις προέρχονται αποκλειστικά από κοινωνικές προσδοκίες και η έκβασή τους δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή μας.

Σε κάθε περίπτωση, κάνουν επισφαλή την ψυχική ισορροπία μας, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να ισχυρίζονται σήμερα ότι κάπου μετά το ηλικιακό κατώφλι των σαράντα, η γενιά των Millennials διάγει την πιο δυστυχισμένη περίοδο της ζωής της.

Για την ακρίβεια σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στον «Guardian», που υπογράφει η δημοσιογράφος Sophie Brickman και συγγραφέας του βιβλίου «Baby, Unplugged: One Mother’s Search for Balance, Reason, and Sanity in the Digital Age», μελέτες δείχνουν ότι η πιο δυστυχισμένη ηλικία στη ζωή μας είναι κατά μέσο όρο τα 47,2 χρόνια. Ειδικά οι μεγαλύτερης ηλικίας Millennials, οι οποίοι σύμφωνα με την αρθρογράφο είναι σήμερα μεταξύ 35 και 44 ετών, δοκιμάζονται περισσότερο μετά τα σαράντα, αφού ο χρόνος που αφιερώνουν σε χόμπι και ενδιαφέροντα κυμαίνεται, τουλάχιστον βάσει αμερικανικών στατιστικών, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ειδικά οι μεγαλύτερης ηλικίας Millennials, οι οποίοι σύμφωνα με την αρθρογράφο είναι σήμερα μεταξύ 35 και 44 ετών, δοκιμάζονται περισσότερο μετά τα σαράντα, αφού ο χρόνος που αφιερώνουν σε χόμπι και ενδιαφέροντα κυμαίνεται, τουλάχιστον βάσει αμερικανικών στατιστικών, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

«Δεν προκαλεί έκπληξη. Δουλεύουμε και φροντίζουμε μικρά παιδιά όλο και περισσότερο. Σύμφωνοι, αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο και σε δραστηριότητες “προσωπικής φροντίδας”, αν και αυτές περιλαμβάνουν, σε μεγάλο βαθμό, τον ύπνο».

Όπως προσθέτει η ίδια, μητέρα τριών παιδιών: «Περιττό να πω ότι δεν χρειάζομαι έρευνες και δημοσκοπήσεις για να δείξουν ότι ο ελεύθερος χρόνος μου λιγοστεύει όλο και περισσότερο και πως τον περνάω με όλο και πιο καταθλιπτικούς τρόπους». Μελέτες που έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ευτυχία αυξάνεται μετά τα πενήντα δεν την παρηγορούν ιδιαίτερα, καθώς διερωτάται: «Δηλαδή πρέπει να περιμένω μέχρι τα 55 για να έχω το χρόνο να χαλαρώσω και να σκεφτώ;».

Στο ίδιο άρθρο της βρετανικής εφημερίδας η ειδικός σε θέματα οικονομίας και ευτυχίας Carol Graham σχολιάζει: «Οι Millennials δέχτηκαν πολλά, διαφορετικά ισχυρά πλήγματα. Η οικονομική κρίση, η ανατροφή μικρών παιδιών στη διάρκεια της πανδημίας – εδώ και μία με δύο δεκαετίες οι δυσκολίες τους οδηγούν σε ένα κρίσιμο σημείο».

Η ίδια, σε συνεργασία με τον οικονομολόγο Danny Blanchflower, υποστηρίζει ότι η καμπύλη «U» της ευτυχίας, δηλαδή η θεωρία ότι αυτή μειώνεται γύρω στα σαράντα για να αυξηθεί ξανά μετά τα πενήντα, επιβεβαιώνεται σε πάνω από 420 μελέτες, όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα γεγονότα της ανθρωπότητας που την επηρεάζουν.

«Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα θα είναι ευκολότερα για τις επόμενες γενιές», προσθέτει, παρουσιάζοντας ως παράδειγμα το φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης, της απόφασης όλο και περισσότερων νεότερων εργαζομένων να εγκαταλείψουν ένα άκαμπτο επαγγελματικό μοντέλο για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, τουλάχιστον όσοι έχουν ένα δίχτυ ασφαλείας, π.χ., από την οικογένειά τους.

Τι θα έλεγε όμως η οικονομολόγος για τους μεγαλύτερης ηλικίας Millennials; «Η εμπειρία μιας δύσκολης περιόδου μακροπρόθεσμα μας ωφελεί, γιατί αν την ξεπεράσουμε, γινόμαστε πιο ανθεκτικοί», λέει, σε μια προσπάθεια μάλλον να χρυσώσει το χάπι.