Γιατί η γάτα μας ζητάει συνεχώς προσοχή; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια;

Οι γάτες αποτελούν υπέροχα κατοικίδια, προσφέροντας συντροφιά και δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με τους κηδεμόνες τους. Ωστόσο, η συμβίωση μέσα στο σπίτι δεν είναι πάντοτε απλή υπόθεση.

Το επίμονο νιαούρισμα, η απαίτηση για φαγητό, η διακοπή του ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ακόμη και οι επιθετικές συμπεριφορές με σκοπό να μας τραβήξουν την προσοχή μπορούν να δυσκολέψουν την καθημερινότητά μας.

Η αναζήτηση προσοχής από μια γάτα δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα. Είναι ένας φυσιολογικός τρόπος επικοινωνίας με τον άνθρωπο. Όταν όμως γίνεται υπερβολική, ενδέχεται να αποτελεί σημάδι ότι οι ανάγκες του ζώου για δραστηριότητα, παιχνίδι και πνευματική διέγερση δεν καλύπτονται επαρκώς.

Αυτό το ζήτημα εξετάζει μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία διερευνά κατά πόσο το παιχνίδι και οι ειδικές ταΐστρες με γρίφους (puzzle feeders) μπορούν να συμβάλουν στη μείωση τέτοιων συμπεριφορών.

Τι εξέτασε η έρευνα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Δανία και διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες. Συμμετείχαν αρχικά 102 γάτες, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αφορούσαν 92 ζώα, ηλικίας άνω του ενός έτους, τα οποία είχαν καθόλου ή περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους και εμφάνιζαν συχνά τουλάχιστον μία μορφή συμπεριφοράς αναζήτησης προσοχής.

Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τις γάτες σε δύο ομάδες. Στην πρώτη, οι κηδεμόνες χρησιμοποίησαν παιχνίδια χωρίς τροφή, σχεδιασμένα ώστε να ενθαρρύνουν την κίνηση και την προσπάθεια του ζώου να πιάσει ένα αντικείμενο. Στη δεύτερη, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά puzzle feeders, από τα οποία οι γάτες έπρεπε να βρουν την τροφή τους με κινήσεις των ποδιών ή μετακινώντας κάποιο αντικείμενο.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα αντικείμενα εντάχθηκαν στην καθημερινή ρουτίνα του ταΐσματος. Οι κηδεμόνες κατέγραφαν κάθε εβδομάδα τη συχνότητα συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως το νιαούρισμα για προσοχή, η επίμονη απαίτηση για φαγητό, η ενόχληση κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι επιθέσεις με σκοπό την έναρξη παιχνιδιού.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων παρατηρήθηκε μείωση στις περισσότερες από τις συμπεριφορές που εξετάστηκαν και στις δύο ομάδες. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η σωστή ενασχόληση με παιχνίδια ή puzzle feeders σε καθημερινή βάση μπορεί να οδηγεί σε λιγότερο επίμονη αναζήτηση προσοχής.

Η χρήση των ειδικών αυτών ταϊστρών συνδέθηκε με μείωση στο νιαούρισμα αλλά και στις κινήσεις με τις οποίες οι γάτες σπρώχνουν ή αγγίζουν τον άνθρωπο για να τραβήξουν την προσοχή.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Με άλλα λόγια, τα παιχνίδια χωρίς τροφή δεν αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσματικά από τις ειδικές ταΐστρες.

Αυτό υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση της ανάγκης μιας γάτας για δραστηριότητα και εξερεύνηση μπορεί να έχει σημασία ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι περιλαμβάνει τροφή.

Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για τις γάτες του σπιτιού

Παρά την εξημέρωσή τους, οι γάτες διατηρούν έντονα τα φυσικά ένστικτα του κυνηγού. Στη φύση, η αναζήτηση, η παρακολούθηση και το κυνήγι αποτελούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Όταν ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, οι ευκαιρίες να εκδηλώσουν αυτές τις συμπεριφορές μπορεί να είναι περιορισμένες.

Τα παιχνίδια που απαιτούν κίνηση μπορούν να προσφέρουν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο εκτόνωσης. Αντίστοιχα, οι ειδικές ταΐστρες μετατρέπουν το γεύμα από μια απλή διαδικασία σε μια δραστηριότητα που απαιτεί σκέψη και προσπάθεια. Έτσι, η γάτα δεν λαμβάνει μόνο τροφή, αλλά έχει και την ευκαιρία να απασχοληθεί πνευματικά και σωματικά.

Η επιλογή αυτή έχει επίσης πρακτική σημασία, καθώς η χρήση παιχνιδιών χωρίς τροφή δεν απαιτεί επιπλέον θερμίδες. Αυτό είναι χρήσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τις γάτες συντροφιάς.