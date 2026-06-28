Γιατί η ακραία ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης δέντρων

Τα δέντρα μπορεί να υποφέρουν σημαντικά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα και η θερμική καταπόνηση μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να επηρεάσει διεργασίες σε μοριακό επίπεδο, αλλά και τη βιολογία ολόκληρου του δέντρου. Έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και ένας καύσωνας διάρκειας τριών ημερών είναι αρκετός για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ορισμένα δέντρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο πρόσφατα περιστατικά πτώσης δέντρων έφεραν στο προσκήνιο τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ακραία ζέστη στη σταθερότητά τους.

Η Δρ. Άννα Γκάρντνερ, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Δασικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δέντρα.

«Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ζέστης και ξηρασίας, τα δέντρα χάνουν περισσότερο νερό μέσω των φύλλων τους απ’ ό,τι μπορούν να αναπληρώσουν από το έδαφος, με αποτέλεσμα να υφίστανται υδατική καταπόνηση», δήλωσε στο BBC.

«Αυτό μπορεί να μεταβάλει τις φυσικές ιδιότητες των ιστών τους και να μειώσει το περιθώριο ασφαλείας, καθιστώντας τα μεγάλα κλαδιά πιο πιθανό να σπάσουν από το ίδιο τους το βάρος, ακόμη και όταν επικρατεί άπνοια», εξήγησε.

Όπως επεσήμανε η ερευνήτρια, δεν αντιδρούν όλα τα δέντρα ή όλα τα κλαδιά με τον ίδιο τρόπο, καθώς παράγοντες όπως το είδος, η ηλικία και η γενική κατάσταση της υγείας τους επηρεάζουν την ανθεκτικότητά τους.

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Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, δημοτικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να μην συγκεντρώνονται κάτω από τη σκιά των δέντρων, λόγω αυξημένου κινδύνου πτώσης κλαδιών-ενός φαινομένου γνωστού ως σύνδρομο αιφνίδιας πτώσης κλαδιών (sudden branch drop syndrome), το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με την ακραία ζέστη.

Οι επιστήμονες ερευνούν πλέον πώς αντιδρούν διαφορετικά είδη δέντρων στους καύσωνες, καθώς και τις διαφορές μεταξύ των δέντρων που βρίσκονται σε αστικές περιοχές και εκείνων που αναπτύσσονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Η κατανόηση αυτών των αντιδράσεων, σύμφωνα με τη επιστήμονα, θα βοηθήσει στη βελτίωση της φροντίδας των αστικών δέντρων, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν πολύτιμα οφέλη, όπως «τη δροσιά στις πόλεις και τους οικισμούς μας, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την υποστήριξη της βιοποικιλότητας».