Γιατί φοβάται ο σκύλος τον κτηνίατρο; Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να τον βοηθήσετε να νιώσει ασφάλεια

Για αρκετούς σκύλους, η επίσκεψη στον κτηνίατρο αποτελεί μια ιδιαίτερα στρεσογόνα εμπειρία. Κάποιοι αρχίζουν να τρέμουν μόλις αντιληφθούν ότι πλησιάζουν στην κλινική, άλλοι γαβγίζουν, προσπαθούν να κρυφτούν ή αρνούνται να μπουν στον χώρο. Υπάρχουν, μάλιστα, και σκύλοι που αντιδρούν έντονα, φτάνοντας ακόμη και στην επιθετικότητα.

Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, όμως, δεν κρύβονται η ανυπακοή ή ο κακός χαρακτήρας. Ο φόβος του κτηνιάτρου είναι συνήθως αποτέλεσμα αρνητικών συνδέσεων, προηγούμενων εμπειριών ή ανασφάλειας απέναντι σε ένα περιβάλλον που ο σκύλος δεν μπορεί να ελέγξει.

Για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, είναι σημαντικό πρώτα να καταλάβουμε τι προκαλεί το άγχος του και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε κάθε επίσκεψη να γίνεται λίγο πιο εύκολη.

Τι κάνει έναν σκύλο να φοβάται τον κτηνίατρο;

Δυσάρεστες εμπειρίες που έχει βιώσει στο παρελθόν

Μια επώδυνη ένεση, μια δύσκολη εξέταση ή ένας απότομος χειρισμός μπορούν να αποτυπωθούν έντονα στη μνήμη ενός σκύλου. Έτσι, ακόμη και αν έχουν περάσει μήνες από εκείνη την επίσκεψη, μπορεί να θυμάται τη δυσάρεστη εμπειρία και να αντιδρά με φόβο κάθε φορά που επιστρέφει στην κλινική.

Δεν έχει εξοικειωθεί με διαφορετικά ερεθίσματα

Η κοινωνικοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά του σκύλου. Ένα ζώο που δεν έχει συνηθίσει να συναντά αγνώστους, να βρίσκεται σε καινούργιους χώρους ή να δέχεται αγγίγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, είναι πιθανό να αισθάνεται μεγαλύτερη ανασφάλεια κατά την κτηνιατρική εξέταση.

Αντιλαμβάνεται το δικό μας άγχος

Οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί και μπορούν να αντιληφθούν αλλαγές στη συμπεριφορά και στη συναισθηματική μας κατάσταση. Αν ο κηδεμόνας είναι νευρικός ή ανήσυχος πριν από την επίσκεψη, ο σκύλος μπορεί να επηρεαστεί από αυτή την ένταση και να αισθανθεί ότι υπάρχει λόγος να φοβάται.

Αισθάνεται πόνο ή σωματική δυσφορία

Ένας σκύλος που ήδη υποφέρει από κάποιο πρόβλημα υγείας μπορεί να αντιδράσει πιο έντονα όταν κάποιος προσπαθήσει να τον εξετάσει. Ειδικά όταν πονάει σε κάποιο σημείο του σώματός του, ακόμη και ένα απλό άγγιγμα μπορεί να του προκαλέσει δυσφορία και να ενισχύσει την αμυντική του συμπεριφορά.

Πώς θα κάνετε την επίσκεψη στον κτηνίατρο πιο εύκολη;

Η διαχείριση του φόβου απαιτεί χρόνο και υπομονή. Δεν περιμένουμε από έναν σκύλο να ξεπεράσει τις ανασφάλειές του μέσα σε μία ή δύο επισκέψεις. Μπορούμε, ωστόσο, να τον βοηθήσουμε με μικρά και σταθερά βήματα.

Επισκεφθείτε την κλινική χωρίς να υπάρχει εξέταση

Μια πολύ καλή ιδέα είναι να περνάτε περιστασιακά από το κτηνιατρείο για λίγα λεπτά, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιατρικός λόγος. Αφήστε τον σκύλο να μυρίσει τον χώρο, να δεχτεί μια λιχουδιά και να γνωρίσει το προσωπικό, εφόσον αισθάνεται άνετα.

Με αυτόν τον τρόπο, θα αρχίσει να συνδέει την κλινική με ευχάριστες στιγμές και όχι αποκλειστικά με εξετάσεις, ενέσεις και δυσάρεστους χειρισμούς.

Συνηθίστε τον στην εξέταση μέσα από το παιχνίδι

Στο σπίτι μπορείτε να εξασκείτε ήπιους χειρισμούς, αγγίζοντας απαλά τα αυτιά, τις πατούσες και το σώμα του. Προσπαθήστε να τον εξοικειώσετε σταδιακά και με το άγγιγμα γύρω από το στόμα του.

Κάθε φορά που παραμένει ήρεμος, επιβραβεύστε τον με μια λιχουδιά και χρησιμοποιήστε ήρεμο τόνο φωνής. Αν δείξει δυσφορία, σταματήστε και δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Έχετε μαζί σας τις αγαπημένες του λιχουδιές

Η θετική ενίσχυση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Πάρτε μαζί σας τις λιχουδιές που λατρεύει, καθώς και ένα αγαπημένο του παιχνίδι. Επιβραβεύστε τον για κάθε μικρό βήμα, από την είσοδο στο αυτοκίνητο μέχρι την παραμονή του στην αίθουσα αναμονής. Στόχος είναι να δημιουργηθούν θετικοί συνειρμοί γύρω από ολόκληρη τη διαδικασία της επίσκεψης.

Προσπαθήστε να παραμένετε ψύχραιμοι

Η δική σας στάση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον σκύλο. Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις και τις έντονες αντιδράσεις. Μιλήστε του ήρεμα και αφήστε τον να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να τον πιέζετε να πλησιάσει ή να αλληλεπιδράσει με ανθρώπους όταν δεν είναι έτοιμος.

Αναζητήστε έναν κτηνίατρο με εμπειρία στη διαχείριση φοβικών σκύλων

Δεν είναι όλοι οι σκύλοι ίδιοι και ορισμένοι χρειάζονται πιο προσεκτική προσέγγιση. Ένας κτηνίατρος που γνωρίζει πώς να χειρίζεται ζώα με έντονο άγχος, χωρίς βιασύνη και περιττή πίεση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εμπειρίας τους. Ενημερώστε τον για τις αντιδράσεις του σκύλου σας, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τον τρόπο εξέτασης.

Μην τον μαλώνετε όταν εκδηλώνει φόβο

Το γάβγισμα, το τρέμουλο, η προσπάθεια διαφυγής ή ακόμη και το γρύλισμα δεν είναι συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τιμωρία. Είναι τρόποι με τους οποίους ο σκύλος εκφράζει την ανασφάλειά του.

Οι φωνές και η πίεση μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση και να κάνουν την κτηνιατρική επίσκεψη ακόμη πιο τρομακτική για εκείνον.

Ζητήστε βοήθεια αν ο φόβος είναι έντονος

Αν ο σκύλος πανικοβάλλεται, δεν μπορεί να ηρεμήσει ή αντιδρά με έντονη επιθετικότητα, καλό είναι να συζητήσετε με τον κτηνίατρο το ενδεχόμενο συνεργασίας με έναν ειδικό στη συμπεριφορά των ζώων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ένα πρόγραμμα απευαισθητοποίησης, ώστε να αντιδρά καλύτερα σε καταστάσεις που τον στρεσάρουν έντονα.