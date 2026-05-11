Γιατί εμφανίζονται όλο και περισσότερες μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες

βίντεο κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες από τις θάλασσες στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, με πρωταγωνίστριες τον εφιάλτη πολλών λουόμενων, τις μέδουσες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι μέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας την αγωνία των πολιτών. Μπορεί για τους περισσότερους να μην έχουν ξεκινήσει οι βουτιές, όμως οι κοινές τσούχτρες έχουν συνεχή παρουσία.

Γιατί όμως κάθε καλοκαίρι βλέπουμε ή νομίζουμε ότι βλέπουμε περισσότερες;

Οι επιστήμονες απαντούν πως γενικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή πανικού, καθώς ο αριθμός των μεδουσών είναι κάτι αναμενόμενο. Η αύξηση του πληθυσμού τους οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως:

– Κλιματική αλλαγή. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη επηρεάζει και αυτή της θάλασσας. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου δεν έχουμε ιδιαίτερα δύσκολους χειμώνες, η θερμοκρασία της θάλασσας δεν πέφτει ιδιαίτερα, γεγονός που επιτρέπει στις μέδουσες να κινούνται άνετα.

– Υπεραλίευση. Όταν γίνεται ανεξέλεγκτα, είναι λογικό να χάνεται η ισορροπία στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τραυματίζονται και πολλές θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες τρέφονται κυρίως με μέδουσες. Εκτός όμως από τις χελώνες, η υπεραλίευση μειώνει τον πληθυσμό και άλλων ψαριών που είναι και εκείνα φυσικοί θηρευτές των μεδουσών.

Δείτε τις οδηγίες από το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας για το πώς να αναγνωρίσετε μια μωβ μέδουσα:

​Πώς να προετοιμαστείτε για την επίσκεψη στην παραλία:

Ένα κιτ Α΄ Βοηθειών είναι απαραίτητο σε κάθε επίσκεψη στην παραλία, ειδικά αν έχετε και παιδιά. Δείτε τι πρέπει να περιλαμβάνει:

– Μια πλαστική κάρτα (π.χ. παλιά πιστωτική)

– Λίγο μαγειρική σόδα (αναλογία 1:1 με θαλασσινό νερό)- Ένα πλαστικό ποτήρι

– Ένα πλαστικό ποτήρι για να φτιάξετε το παραπάνω μείγμα

– Αντιισταμινικό χάπι

– Κάποια κορτιζονούχα κρέμα

Τα συμπτώματα που ενδεχομένως να νιώσετε μετά από τσίμπημα μωβ μέδουσας είναι:

– Πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματός σας το αποτύπωμα της μέδουσας που σας κέντρισε.

– Ναυτία

– Πτώση πίεσης

– Ταχυκαρδία​

– Κεφαλαλγία

– Εμετός

– Διάρροια

– Σπασμός των βρόγχων

– Δύσπνοια

Τι να κάνετε μετά το τσίμπημα:

– Ξεβγάλτε το σημείο με νερό της θάλασσας και όχι γλυκό νερό (πχ εμφιαλωμένο).

– Φτιάξτε ένα μείγμα με αναλογία 1:1 της μαγειρικής σόδας με το θαλασσινό αλάτι.

– Με την κάρτα αφαιρέστε τη μαγειρική σόδα και τυχόν υπολείμματα από τις νηματοκύστες.

– Εφαρμόστε πάνω στην περιοχή με το τσίμπημα ένα μπουκάλι νερό ή κουτί από καποιο αναψυκτικό ή παγοκύστες, για περίπου 15 λεπτά. Αυτό θα ανακουφίσει το πρήξιμο και την κοκκινίλα.

– Αν δεν έχετε τίποτα από τα παραπάνω μαζί σας, πηγαίνετε για πρώτες βοήθειες σε κάποιο κέντρο υγείας, ή στο ιατρείο της παραλίας, του ξενοδοχείου, του κάμπινγκ. Το ίδιο να πράξετε και αν ο πόνος και τα συμπτώματα είναι έντονα.

Τι δεν πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

– Να μη τη βγάλετε έξω από το νερό, γιατί μπορεί να την πατήσει κάποιος κατά λάθος και να τον τσιμπήσει. To γεγονός ότι βγάλατε μερικές έξω δεν σημαίνει ότι ο βυθός δεν είναι γεμάτος.

– Μην χρησιμοποιήσετε ξύδι για να καθαρίσετε την περιοχή, γιατί ευνοείται το σπάσιμο των νηματοκύστεων και διαχέεται περισσότερο δηλητήριο.