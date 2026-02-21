«Γιατί είσαι ακόμα single;»: Το περιοδικό Τime προτείνει 10 έξυπνες απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση

Αν δεν έχετε σχέση μία από τις πιο άβολες ερωτήσεις είναι η «Γιατί είσαι ακόμη single;». Αρκετές και αρκετοί από εμάς έχουμε κληθεί να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα κατά καιρούς στη ζωή μας και η απάντηση δεν μπορεί ποτέ να είναι πειστική για τον συνομιλητή μας, καθώς σίγουρα κάτι κάνουμε λάθος και δεν τα καταφέρνουμε στα ερωτικά.

Το να είναι κάποιος single, όμως, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν είναι πάντα η πρώτη επιλογή, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις την ισορροπία στη ζωή σου και να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου και αυτά που έχεις. Επιπλέον, πολλοί είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να μην βρίσκονται σε σχέση, όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα ούτε επειδή είχαν τραυματικές ερωτικές εμπειρίες – απλώς είναι αυτό που θέλουν. Ωστόσο, αρκετά συχνά, η παραπάνω προσέγγιση φαντάζει μάλλον παράξενη σε ορισμένους, οι οποίοι επιμένουν να ρωτούν – και μάλιστα με δεικτικό τρόπο- γιατί δεν έχουμε ακόμα σχέση.

Σε αυτούς, λοιπόν, μπορείτε εύκολα να απαντήσετε μία από τις 10 προτάσεις που συγκέντρωσε σε ένα άρθρο του το περιοδικό TIME σε συνεργασία με την συγγραφέα και κοινωνιολόγο Bella DePaulo.

«Χαίρομαι που ρωτάς, μου αρέσει πολύ να μιλάω για το πόσο όμορφη είναι η εργένικη ζωή»

Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο μπορείτε να μοιραστείτε το πόσο υπερήφανοι νιώθετε με την επιλογή σας, επειδή δεν υποκύψατε σε κοινωνικά πρέπει και έχετε καταφέρει να φτιάξετε μία ζωή όπως την ονειρευόσασταν.

«Ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Γιατί είσαι ακόμα παντρεμένος;»

Με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη, κάντε τον άλλον κέντρο της συζήτησης, ξαφνιάζοντάς τον.

«Τι θέλεις να πεις με αυτό;»

Οι άνθρωποι συνήθως «παγώνουν» όταν τους ρωτούν από πού πηγάζει η ερώτησή τους, λέει η ειδικός, η οποία θεωρεί τη συγκεκριμένη απόκριση αρκετά έξυπνη και ήρεμη, που θα βάλει τον άλλο στη διαδικασία να σκεφτεί τις υποθέσεις που κάνει και τα συμπεράσματα που βγάζει.

«Α! Να μια ερώτηση που δεν μου έχουν ξανακάνει ποτέ. Αστειεύομαι, την ακούω κάθε μέρα»

Με βάση το χιούμορ το συγκεκριμένο σχόλιο καταδεικνύει, χωρίς να προσβάλλει, πόσο συχνή και αδιάκριτη μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη ερώτηση.

«Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν μάθεις, πες μου και εμένα»

Το βάρος της συζήτησης μετατοπίζεται στον άλλο με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, ενώ δίνεται και ένα στοιχείο για το πόσο ανόητη μπορεί να μοιάζει η ερώτησή τους.

«Δεν θα ήθελα να συζητήσω την προσωπική μου ζωή αυτή τη στιγμή»

Με ειλικρίνεια ξεκαθαρίζετε τη θέση σας. Μπορεί η απάντηση να μοιάζει απότομη και αυστηρή, αλλά σε ορισμένους ανθρώπους το χιούμορ και η ευγένεια δεν πιάνει.

«Σε νοιάζει πραγματικά η ζωή μου, έτσι;»

Απαντώντας με τη συγκεκριμένη ερώτηση στρέφετε και πάλι το ενδιαφέρον στο άλλο άτομο, κάτι που μπορεί πέρα από το τέλος της συζήτησης να είναι και αρκετά ενδυναμωτικό. Υπονοεί διακριτικά ότι η ερώτησή είναι αδιάκριτη, αλλά χωρίς να είναι η απάντηση επιθετική.

«Νομίζω το σύμπαν δεν έχει ακόμη δημιουργήσει κάποιον τόσο υπέροχο όσο εγώ»

Πρόκειται για μια διασκεδαστική, αλλά και θρασύτατη απάντηση που είναι δείχνει τόση σιγουριά για τον εαυτό μας, αλλά είναι και παιχνιδιάρικη. Υποδηλώνει ότι είστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας και εμπιστεύεστε ότι το σωστό άτομο θα έρθει όταν πρέπει.

«Είναι η κατάρα που μου έριξε μια γριά μάγισσα»

Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο εργαλείο επικοινωνίας. Αφοπλίζει τους ανθρώπους και ξεκαθαρίζει τα όριά σας, χωρίς να χρειάζεται να γίνετε αγενής ή απότομοι. Προσεγγίζοντας την κατάσταση με αυτό το είδος της ελαφρότητας δίνετε στους άλλους να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη ρομαντική σας ευημερία.

«Μου αρέσει να μην έχω σχέση»

Το να μην δέχονται οι άλλοι ότι είστε ευτυχισμένοι, επειδή δεν κάνατε την ίδια επιλογή με εκείνους είναι εξοργιστικό. Απαντήστε με αυτοπεποίθηση, ώστε να δείξετε ότι όντως είστε χαρούμενοι με τις επιλογές σας.

MARIE CLAIRE