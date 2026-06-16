Γιατί δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε καλά, όσο μεγαλώνουμε – Tips για να τα καταφέρουμε

Από τις συνήθειες μας μέχρι τα ωράρια της δουλειάς μας, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τόσο εύκολα αλλά και τόσο πολύ όσο θα θέλαμε, καθώς μεγαλώνουμε.

Ο ποιοτικός ύπνος, όμως, είναι καθοριστικός τόσο για τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Η διάθεση, το ανοσοποιητικό σύστημα, η μνήμη, η συγκέντρωση, η παραγωγικότητα, η ενέργεια, η όρεξη, η υγεία της καρδιάς, ακόμη και η μακροζωία, επηρεάζονται από τον ύπνο.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους πίσω από τις διαταραχές ύπνου, η δρ Janet Kennedy ειδικός στη θεραπεία διαταραχών του ύπνου και κλινική ψυχολόγος, επισημαίνει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τους παράγοντες που μας κλέβουν τον ύπνο, αλλά και τις κινήσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητά του.

Συσκευές, όπως κινητά, τηλεοράσεις και υπολογιστές είναι από τους πιο κοινούς ενόχους για τις δυσκολίες στον ύπνο: «Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι με τα τηλέφωνά μας και άλλες συσκευές, οι οποίες μπορεί να αποσπούν την προσοχή όταν προσπαθούμε να πέσουμε για ύπνο κάθε βράδυ. Ένας πολύ καλός τρόπος για να μείνετε μακριά από τη συσκευή είναι να την κρατάτε σε διαφορετικό δωμάτιο πριν πέσετε για ύπνο» συμβουλεύει η Δρ Kennedy.

Στρες

Ένας ακόμη λόγος που ο εγκέφαλός μας δυσκολεύεται να απενεργοποιηθεί τη νύχτα είναι το άγχος: «Με τόσες υποχρεώσεις στο μυαλό μας, όταν προσπαθούμε να κοιμηθούμε δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε ακόμα» εξηγεί η Δρ Kennedy. Διαφορετικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει το άγχος ως την κύρια αιτία για την αϋπνία ή άλλες διαταραχές ύπνου.

Εφίδρωση

Ένα κρύο δωμάτιο μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στην ποιότητα του ύπνου, ωστόσο αρκετές φορές κοιμόμαστε σε ένα ζεστό δωμάτιο. Ως αποτέλεσμα, ενισχύεται η εφίδρωση, με μια σχετική μελέτη να συμπεραίνει ότι το 36% των ερωτηθέντων σημείωσαν την ενόχλησή τους από την υψηλή θερμοκρασία ή την έντονη εφίδρωση. Παράγοντες, όπως οι διακυμάνσεις των ορμονών, των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και ορισμένα φάρμακα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νυχτερινές εφιδρώσεις.

Πώς να κοιμηθείτε καλύτερα

Σύμφωνα με την ειδικό, το πρώτο βήμα για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου μας είναι να βεβαιωθούμε πως το υπνοδωμάτιο μας προσφέρει ηρεμία και γαλήνη: «Η κρεβατοκάμαρά σας θα πρέπει να είναι ένα μέρος στο οποίο μπορείτε να αποσυρθείτε στο τέλος μιας εξαντλητικής ημέρας. Αν το δωμάτιό σας είναι ακατάστατο ή χαοτικό, αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κοιμάστε», διευκρινίζει η Δρ Kennedy.

Επιπλέον, μια ρουτίνας πριν από τον ύπνο μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετική: «Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα τελετουργικό 30 λεπτών πριν από τον ύπνο, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου, η τήρηση ημερολογίου ή ο διαλογισμός» προτείνει.

Αν, από την άλλη, ξυπνάτε μέσα στη νύχτα λόγω της εφίδρωσης, φροντίστε να κοιμάστε σε κλινοσκεπάσματα με βάση το βαμβάκι και χωρίς συνθετικά υφάσματα, αλλά και να διατηρείτε την κρεβατοκάμαρα δροσερή.