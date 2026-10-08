Γιατί δύο νέοι γονείς μετάνιωσαν που απέκτησαν παιδί

Ηαπόφαση για την απόκτηση ενός παιδιού δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. Οι άνθρωποι πρέπει να αξιολογούν αν αυτός ο δρόμος είναι σωστός γι’ αυτούς πριν βιαστούν να γίνουν γονείς, για να μην μετανιώσουν αργότερα, όπως ένα ζευγάρι που δεν κάνει γνωστά τα στοιχεία του, αλλά παραδέχεται στο διαδίκτυο πως το να γίνουν γονείς, τελικά, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για εκείνους.

Η μαμά εξομολογήθηκε ανώνυμα ότι εκείνη και ο σύζυγός της μετανιώνουν για την απόκτηση παιδιού, μια εμπειρία που είχαν φανταστεί εντελώς διαφορετική.

Ο λογαριασμός το Tik Tok που έλαβε σε μήνυμα την εξομολόγηση την μοιράστηκε στο διαδίκτυο, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη για την ανησυχητική πραγματικότητα πολλών νέων και μπερδεμένων γονέων.

Η Kelley Daring είναι μια επιχειρηματίας που μοιράζεται συχνά ανώνυμες εξομολογήσεις γονέων και συζύγων στο TikTok, προσφέροντας καθησυχαστικές συμβουλες σε εκείνους που τις έχουν ανάγκη, καθώς μπορεί να έχουν μετανιώσει για κάποια απόφαση στην προσωπική τους ζωή.

Στο 17ο μέρος της σειράς “Regretful Parents”, η Daring μίλησε για ένα ζευγάρι που ήταν ερωτευμένοι και μαζί από το γυμνάσιο. Για να ζήσουν όσα ήθελαν και να διασφαλίσουν τη διάρκεια της σχέσης τους περίμεναν να περάσουν λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους για να παντρευτούν – απόφαση που δεν μετάνιωσαν ποτέ.

Ωστόσο, αυτό το συναίσθημα δεν επεκτάθηκε και μετά την απόκτηση του παιδιού τους.

«Στον σύζυγό μου έλεγαν σε όλη του τη ζωή ότι είναι μαγνήτης για τα παιδιά», εξήγησε η γυναίκα στην εξομολόγησή της. «Του έλεγαν ξανά και ξανά ότι είναι τόσο καλός με τα παιδιά που ήταν σίγουρο πως θα κάνει δικά του και όλοι περίμεναν αυτό».

Η γυναίκα πρόσθεσε ότι η μητέρα της ήταν μια ανύπαντρη μητέρα που ήταν δυσκολευόταν να επιβιώσει, αλλά συνήθιζε να εκφράζει την ευγνωμοσύνη για τα παιδιά της, καθώς εκείνα «της έσωσαν τη ζωή», όπως έλεγε.

«Πάντα αφηγούνταν την ιστορία της ζωής της σαν να ήταν γραφτό να τελειώσει, μέχρι που γεννήθηκε το πρώτο της παιδί και όλα άλλαξαν», διαβάζει η TikToker. «Είχε έναν λόγο να ζει και ήθελε το ίδιο να βιώσω και εγώ».

Η ουδέτερη αντίδραση στην ιδέα της απόκτησης ενός παιδιού

Παρά την αγάπη τους για παιδιά και την ενθάρρυνση των οικογενειών τους, ήταν και οι δύο αβέβαιοι για το αν θα ήθελαν να γίνουν γονείς.

Στη συνέχεια εξηγεί ότι η ίδια δεν ήταν ποτέ πολύ κοντά στα παιδιά – τα αγαπά, αλλά δεν ένιωθε ιδιαίτερη σύνδεση μαζί τους και δεν ήταν και ενθουσιασμένη με την ιδέα της μητρότητας.

«Όταν έγινε η κουβέντα για τα παιδιά, είπα ότι δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς», μοιράστηκε η γυναίκα. «Ήξερα ότι μπορούσα να γίνω καλή μητέρα. Ήξερα τι θα έπρεπε να προσαρμόσω στη ζωή μου για να είμαι παρούσα για ένα παιδί. Ο σύζυγός μου στην ίδια ερώτηση δεν είχε δείξει μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Απλώς ανασήκωσε τους ώμους του».

Οπότε και οι δύο δεν ήταν ενθουσιασμένοι με την απόκτηση ενός παιδιού, συμφώνησαν όμως και έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, η γυναίκα έμεινε έγκυος.

«Ένιωσα ότι συνέβη τόσο εύκολα», αποκάλυψε η γυναίκα. «Απολάμβανα τη διακόσμηση του δωματίου και την προσοχή των φίλων και της οικογένειας, ελπίζοντας ότι το ένστικτό μου για τη μητρότητα θα αλλάξει».

Εξήγησε, επίσης, πώς το άγχος της αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Ένιωθε συγκλονισμένη από τα όσα διάβαζε για τη μητρότητα: τις τεχνικές ανατροφής, τα διατροφικά νέα, αλλά κυρίως τα σχόλια από μαμάδες σε μαμάδες και την αρνητική κρίτική που έβλεπε πως λαμβάνουν πολλές. Ένιωθε πίεση και δυσανασχετούσε με τις αλλαγές του σώματός της στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όταν τελικά γέννησε και είδε το μωρό της πρώτη φορά, το βρήκε χαριτωμένο, λίγο άσχημο και κολλώδες.

Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι δεν ένιωσε καμία άμεση σύνδεση με το μωρό της.

Τα συναισθήματα μετά τον τοκετό

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να ενθουσιαστούν με την ιδέα της απόκτησης ενός μωρού, αλλά το ζήτημα της ανατροφής του είναι διαφορετικό, καθώς αλλάζει ολοκληρωτικά ο τρόπος ζωής του ζευγαριού. Συχνά, οι προσδοκίες δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα.

Μετά τον τοκετό, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι το μόνο που ένιωθε ήταν «μια νέα πραγματικότητα που έπρεπε να γνωρίσει». Αυτή η αποσύνδεση με το μωρό μπορεί να είναι σύμπτωμα της επιλόχειας κατάθλιψης, την οποία η γυναίκα δήλωσε ότι βίωνε.

«Ένιωθα πολύ μόνη», έγραψε. «Ο σύζυγός μου ήταν εκεί, αλλά νομίζω ότι ένιωθε και αυτός ένα κενό. Δεν ήθελα το μωρό. Ήθελα να φύγει μακριά. Ήθελα κάποιος να το πάρει μακριά».

«Μια απόφαση που πήρα με βάραινε και προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους διαφυγής», συνέχισε η γυναίκα. «Μισούσα τον εαυτό μου που δεν μπορούσα να το κάνω, που δεν ήμουν καλή μαμά, που δεν ήθελα να είμαι κοντά στο μωρό μου. Ένιωθα συντετριμμένη».

Η λοχεία μπορεί να προκαλέσει στις μητέρες δυσκολία στο να καλλιεργήσουν μια σχέση αγάπης αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού τους. Μπορεί να νιώθουν αποστασιοποιημένες και να ντρέπονται για την έλλειψη σύνδεσης, αλλά αυτή είναι μια κοινή εμπειρία που μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως χρόνια.

Η παραδοχή του ζευγαριού για το παιδί του

Μερικά χρόνια αργότερα, η γυναίκα και ο σύζυγός της μίλησαν ο ένας στον άλλον για τις σκέψεις τους σχετικά με τη γονεϊκότητα και ανακάλυψαν ότι τα συναισθήματά τους ήταν αμοιβαία.

«Έχουμε αυτόν τον άλλο άνθρωπο που μας χρειάζεται και που στην πραγματικότητα δεν θέλαμε να τον αποκτήσουμε», έγραψε. «Νιώθαμε και οι δύο ότι μας είπαν ψέματα. Οι οικογένειές μας είχαν συμμαχήσει και και ενθάρρυναν να αποκτήσουμε μια ζωή που δεν θέλαμε. Δεν μας άρεσε να έχουμε παιδί. Στην πραγματικότητα απεχθανόμασταν πολλά από αυτά που φέρνει μαζί της η απόκτηση ενός παιδιού. Η δυσαρέσκεια που νιώθαμε προς τις οικογένειές μας ήταν πέρα από κάθε όριο».

Η μαμά έκλεισε την εξομολόγησή της διαβεβαιώνοντας πως εκείνη και ο σύζυγός της έχουν γίνει καλοί γονείς και έχουν μάθει να αγαπούν το παιδί τους. Ακόμα κι έτσι, όμως, παραδέχτηκε ότι αν είχε την επιλογή ξανά δεν θα έκανε παιδί.

Τα σχόλια κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση αναφέρονταν κυρίως στο πόσο στενάχωρη είναι αυτή η ιστορία, αλλά τόνιζαν το γεγονός ότι το ζευγάρι πήρε μία απόφαση υπό πίεση, χωρίς να είναι έτοιμο και αφήνοντας τρίτους (τους γονείς τους) να επέμβουν στη ζωή τους.