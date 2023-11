Γιατί αξίζει να επενδύσετε στο leopard μοτίβο;

Δυναμικό και κομψό, το leopard μοτίβο χαρακτηρίζεται από έναν εκρηκτικό χαρακτήρα που του έχει χαρίσει μία σταθερή θέση στον κόσμο της μόδας. Εδώ και δεκαετίες, αυτό το τόσο ιδιαίτερο patternπου μιμείται τη γούνα της λεοπάρδαλης έχει καταφέρει να αποκτήσει την αξία του κλασικού. Παράλληλα, το leopard είναι μέρος της capsule γκαρνταρόμπας, μαζί με τις πιιο ουδέτερες, basic αποχρώσεις.

Όσον αφορά στη σχέση των γυναικών με το leopard, έχουν υπάρξει διάφορες διακυμάνσεις. Κάποιες γυναίκες το αγαπούν και το προσθέτουν με ποικίλους τρόπους στα σύνολά τους. Κάποιες άλλες μοιάζει να είναιπιο διστακτικές. Ωστόσο, όποιο κι αν είναι το στιλ σας, υπάρχει τρόπος να φορέσετε το leopard σε σύνολα που αποπνέουν πολυτέλεια και φινέτσα.

Ένας safe τρόπος είναι να επενδύσετε αρχικά σε κάποιο αξεσουάρ. Ένα μαντήλι, ένα ζευγάρι loafers, μία τσάντα χειρός, πρόκειται να είναι η πινελιά που θα κάνει μία εμφάνιση πιο ενδιαφέρουσα. Εξίσου, κομψή επιλογή, ιδιαίτερα για την άνοιξη είναι τα πουκάμισα.Pussy bow ή button down πουκάμισα σε leopard μοτίβα συνδυάζονται άψογα είτε με το αγαπημένο σας τζιν παντελόνι είτε με κάποια φούστα είτε σε layering. Τα μίντι φορέματα, αλλά και τα πανωφόρια σε αυτό το δυναμικό μοτίβο είναι επίσης must have, αφού προσαρμόζονται σε διαφορετικά dress codes.

Για ένα πιο σύγχρονο αποτέλεσμα, τα ταγιέρ, που είναι οι leaders στη μόδα του 2022, αλλά τα biker shorts σε leopard pattern είναι must have. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα χρωματιστά leopard μοτίβα, σε φορέματα, φούστες και tops που θα πρωταγωνιστήσουν στα ανοιξιάτικα looks σας.