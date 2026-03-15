Γιατί αρέσει στον σκύλο μας να τρώει ακαθαρσίες – Το πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει

Ψάχνουμε σε ράφια των pet shop για να βρούμε την καλύτερη τροφή για τον καλύτερό μας φίλο. Εκείνος όμως έχει τη δική του άποψη και κάποιες φορές τον βλέπουμε να τρώει ακαθαρσίες.

Αποκρουστικό; Εντελώς! Σύνηθες; Ναι, με 1 στα 4 σκυλιά να το έχουν κάνει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Είναι όμως μια συνήθεια που προκαλεί και απορία. Πώς δηλαδή ενώ του παρέχουμε μια πλήρη, ποιοτική τροφή, εκείνος προτιμάει να τρώει περιττώματα;

Τι είναι η κοπροφαγία

Η συνήθεια που έχει ο σκύλος να τρώει κόπρανα λέγεται κοπροφαγία. Είναι κάτι φυσιολογικό, ειδικά στα κουτάβια, που έχουν περιέργεια να δοκιμάσουν τα πάντα. Παράλληλα με το φαγητό του, ο τετράποδος φίλος μας μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει αυτή την γκουρμέ -για εκείνον- λιχουδιά, χωρίς να νιώθει καμία ενοχή. Μπορεί να είναι τα δικά του, ενός άλλου κατοικίδιου που ζει μαζί του στο σπίτι, ή αυτά που θα βρει στο δρόμο.

Γιατί αρέσει στον σκύλο να τρώει ακαθαρσίες

Σίγουρα δεν το κάνει για να μας εκνευρίσει ή να μας προσβάλει επειδή του προσφέρουμε φαγητό. Η κοπροφαγία του σκύλου δεν έχει καμία σχέση με εμάς, παρά μόνο με τη φύση του. Ας δούμε τι του προσφέρουν:

– Έχουν μαλακή υφή, άρα είναι ευχάριστα για εκείνον.

– Μυρίζουν τροφές που αγαπάει, πόσο μάλλον αν είναι ανθρώπινες τροφές.

– Περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως τη μυρωδιά ενός άλλου ζώου ή ανθρώπου.

– Είναι ένας τρόπος να εκτονώσει το άγχος και την πλήξη του. Αυτό δηλαδή μπορεί να συμβαίνει σε σκύλους που εμφανίζουν άγχος αποχωρισμού ή που αντιμετωπίζουν μια στρεσογόνα κατάσταση, όπως μια μετακόμιση ή ο ερχομός ενός νέου κατοικίδιου ζώου στο σπίτι.

– Αποτελούν ένα γεύμα. Αν δεν έχει φάει ή δεν έχει χορτάσει, είναι πιθανό να φάει κυριολεκτικά ό,τι βρει μπροστά του.

– Αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως η έλλειψη κάποιας βιταμίνης ή κάποια ασθένεια που έχει ως σύμπτωμα την κοπροφαγία, όπως ο διαβήτης.

– Έχει ζήσει σε καταφύγιο για αρκετό καιρό ή σε άλλο σπίτι και είναι κάτι που έχει συνηθίσει να κάνει.

Ποιοι σκύλοι εμφανίζουν περισσότερο αυτή τη συνήθεια;

Όπως αναφέραμε παραπάνω, σχεδόν 1 στους 4 εμφανίζει κοπροφαγία. Αυτό αναφέρεται σε έρευνα που δημοσίευσε το επιστημονικό περιοδικό “Veterinary Medicine and Science”, σύμφωνα με την οποία, σε 1500 σκύλους, το 23% από αυτούς έφαγε κόπρανα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και το 16% το κάνει συχνά. Τι κοινό είχαν όλοι αυτοί οι σκύλοι; Οι απαντήσεις των κηδεμόνων τους προσπαθούν να διαφωτίσουν τους επιστήμονες και λένε ότι οφείλεται στους εξής παράγοντες:

– Οι σκύλοι λατρεύουν το φαγητό και είναι λαίμαργοι. Είναι από αυτούς που ζητιανεύουν συνεχώς για φαγητό και που δεν χορταίνουν ποτέ.

– Ζουν μαζί με άλλους σκύλους.

– Δεν σχετίζεται το είδος της τροφής που τρώει ο σκύλος με την κοπροφαγία. Μπορεί δηλαδή να είναι κροκέτα, κονσέρβα, barf ή μαγειρεμένη η τροφή που τρώει καθημερινά ο σκύλος και πάλι να επιλέξει ακαθαρσίες.

Είναι επικίνδυνο για τον σκύλο μας;

Το ότι είναι κάτι φυσιολογικό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το επιτρέπουμε ή να το ενθαρρύνουμε. Αρχικά, σκεφτείτε ότι με το στόμα που έφαγε τις ακαθαρσίες, θα ακουμπήσει το κρεβάτι του, θα γλείψει την πατούσα του και -φυσικά- θα φιλήσει και εμάς. Μπορεί λοιπόν να μεταφέρει μικρόβια και βακτήρια. Επίσης, αν δεν το κάνει από βαρεμάρα και περιέργεια, ενδέχεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο θα πρέπει να διερευνήσουμε και να αναλύσουμε.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας

Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες για αυτή τη συμπεριφορά και να μην την προσπερνάμε. Μερικά πράγματα που θα πρέπει να σκεφτούμε και που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα είναι:

– Αν το κάνει πριν τα καθορισμένα γεύματά του. Αυτό σημαίνει πως τον ωθεί η πείνα σε αυτή τη συμπεριφορά.

– Θα πρέπει να βεβαιωθούμε πως του δίνουμε τη μερίδα που πρέπει να τρώει κάθε μέρα, σύμφωνα με την ετικέτα, την ηλικία και το βάρος του.

– Η τροφή που επιλέγουμε θα πρέπει να ταιριάζει στη φυλή και τις ανάγκες του, αλλά να είναι και ποιοτική. Επίσης θα πρέπει να παίρνουμε υπόψη τι αρέσει και στον ίδιο τον σκύλο, καθώς άλλοι λατρεύουν το κοτόπουλο, άλλοι τον σολομό, κοκ- και άλλοι δεν τα πλησιάζουν.

– Αν έχουμε πρόγραμμα στο φαγητό του ή αν τον ταΐζουμε ακατάστατες ώρες.

– Αν είναι μια συνήθεια που την έχει από κουτάβι ή την απέκτησε ξαφνικά.

– Αν τρώει κόπρανα σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως όταν μένει μόνος του για ώρες ή αν το κάνει ως αντίδραση όταν τον μαλώνουμε.

Ανάλογα με το τι συμβαίνει στην περίπτωση του δικού μας σκύλου, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως:

Αν ο σκύλος μας το κάνει από ανία, θα πρέπει να του προσφέρουμε τρόπους για να διοχετεύει την ενέργειά του αλλού. Μερικές καλές λύσεις είναι να του δώσουμε παιχνίδια στα οποία χρειάζεται να σκεφτεί, ή κάποια που περιέχουν τροφή, έτσι ώστε να μην ψάχνει τροφή αλλού. Θα πρέπει επίσης να τον βγάζουμε πιο συχνά βόλτες έτσι ώστε να αποκτάει πνευματική ισορροπία και άρα, να μην εμφανίζει αγχώδεις συμπεριφορές και να παραμένει ήρεμος.

Επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο και του περιγράφουμε τι συμβαίνει. Εκείνος έχει την εμπειρία για να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, αν χρειάζεται εξετάσεις και άλλες χρήσιμες συμβουλές.

Εκπαιδεύουμε τον σκύλο μας για να μην τρώει τίποτα από το δρόμο. Μια εντολή όπως το “Άστο” είναι χρήσιμη για πολλούς λόγους, με τον πιο κύριο ότι τον προστατεύουμε από φόλες.

Κοιτάμε μαζί με τον κτηνίατρο το πλάνο διατροφής του και αν χρειάζεται κάνουμε αλλαγές σε μερίδες και τύπο τροφής.

Φροντίζουμε τη στοματική υγιεινή του σκύλου, έτσι ώστε να μην πάθει κάποια μόλυνση από τις ακαθαρσίες.

Στις βόλτες του φοράμε φίμωτρο, ειδικά αν έχουμε εντοπίσει πως πάει σε συγκεκριμένα σημεία σε εξωτερικούς χώρους για να αναζητήσει ακαθαρσίες.

Είναι πολύ βασικό να μη μαλώσουμε τον σκύλο μας αν επιστρέψουμε σπίτι και αντιληφθούμε ότι έχει φάει ακαθαρσίες. Αν η απουσία μας του δημιουργεί άγχος, το να του φωνάξουμε όταν γυρίσουμε, θα τον κάνει να νιώσει ακόμα χειρότερα.

Προσπαθώντας να βοηθήσουμε τον σκύλο μας να αντιμετωπίσει την κοπροφαγία, θα πρέπει να τον επιβραβεύουμε κάθε φορά που επιλέγει να μην τα φάει. Έτσι, θα καταλάβει πιο γρήγορα ότι υπάρχει μια πιο γευστική εναλλακτική, η λαχταριστή λιχουδιά που θα του δώσουμε. Πρόκειται για μια φυσιολογική συμπεριφορά και θα πρέπει να έχουμε υπομονή για να τον βοηθήσουμε να την σταματήσει.