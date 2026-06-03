Γιατί αντιπαθεί ο σκύλος μας το μπάνιο; Τα 3 πιο συχνά λάθη που κάνουμε και φεύγει τρέχοντας

Άλλοι σκύλοι βλέπουν το νερό και τρέχουν να πέσουν για βουτιά και άλλοι φεύγουν τρέχοντας. Αντιπαθεί ο δικός σας σκύλος το μπάνιο ή είναι από αυτούς που γλείφονται και πλατσουρίζουν;

Αρκετοί κηδεμόνες επιλέγουν να κάνουν μόνοι τους μπάνιο τον σκύλο, είτε επειδή τους αρέσει και έχουν χώρο, είτε επειδή προέκυψε μια ανάγκη, όπως το να κυλιστεί το τετράποδο στις λάσπες, και να μην μπορούν να πάνε άμεσα σε groomer.

Συζητώντας με άλλους κηδεμόνες, αλλά και μέσα από βίντεο που ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε κάποιους σκύλους να απολαμβάνουν τα παιχνίδια με το νερό και άλλους να κλαίνε και να φοβούνται και μόνο που ακούν τη βρύση ανοιχτή. Είναι από τη φύση τους έτσι ή κάνουμε κάτι λάθος;

Είναι πολύ πιθανό, χωρίς να το θέλουμε, να κάνουμε κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα να μη θέλει ο σκύλος το μπάνιο. Ας δούμε τα πιο συχνά λάθη που γίνονται:

1. Φωνάζουμε στον σκύλο. Η φωνή και η αλλαγή στη διάθεσή μας είναι πράγματα που επηρεάζουν τον σκύλο και μάλιστα αρνητικά. Αν νιώθουμε άγχος και ένταση, επειδή μας έβρεξε ή επειδή δεν μπορούμε να καταφέρουμε να τον κάνουμε μπάνιο, θα το καταλάβει. Θα νιώσει τα ίδια συναισθήματα, ίσως και φόβο, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο πως θα συνδέσει το νερό με κάτι αρνητικό. Ακόμη και για τη διαδικασία του μπάνιου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μια μεγάλη αγάπη του pet μας, που δεν είναι άλλη από το φαγητό. Συνήθως δεν αρνείται καμία πρόταση που περιλαμβάνει λιχουδιές, άρα είναι ιδανικός τρόπος για να το προσελκύσουμε στο μπάνιο και να το βοηθήσουμε να συνηθίσει τη διαδικασία.

2. Χρησιμοποιούμε λάθος προϊόντα. Είναι πολύ βασικό να γνωρίζουμε και να επιλέξουμε τα κατάλληλα προϊόντα για το μπάνιο του πιστού μας φίλου. Τα ανθρώπινα σαμπουάν θα του προκαλέσουν αλλεργίες και άλλα δερματικά προβλήματα, οπότε θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για σκύλους. Όσο για τα υπόλοιπα εργαλεία, όπως γάντι τριψίματος, υπάρχουν κατάλληλα για κάθε φυλή και τρίχωμα που δεν θα πονάνε και δεν θα ενοχλούν το ζωάκι. Ακόμα και η πετσέτα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να μην είναι σκληρή, αλλά μαλακή, ειδικά αν πρόκειται για σκύλο με κοντότριχη γούνα.

3. Δεν ελέγχουμε το νερό. Είτε είναι πολύ κρύο είτε πολύ ζεστό, θα ενοχλήσει τον σκυλάκο μας, όπως συμβαίνει και με εμάς. Ειδικά κάποιες φυλές, όπως αυτές με κοντό τρίχωμα, δεν αντέχουν το κρύο νερό, όπως επίσης και όλοι οι ηλικιωμένοι σκύλοι. Έστω και μία φορά να μην το ελέγξουμε πριν το φέρουμε σε επαφή με τον σκύλο, είναι ικανή αυτή η μία και μοναδική να τον κάνει να αντιπαθήσει το μπάνιο. Άρα θα πρέπει να έχουμε ζεστό νερό, αλλά να το τσεκάρουμε στο δικό μας δέρμα πριν βρέξουμε τον τετράποδο φίλο μας.