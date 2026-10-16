Γιατί αναστενάζει ο σκύλος όταν ξαπλώνει δίπλα μας; Οι 3 λόγοι που ξεφυσάει με ανακούφιση

Με όσα σκυλιά κι αν έχω ζήσει, η αγαπημένη μου στιγμή μαζί τους είναι μία και κοινή: Όταν ξάπλωναν δίπλα μου και έβγαζαν αυτό τον γλυκό αναστεναγμό.

Το έκαναν από κουτάβια μέχρι τις τελευταίες τους μέρες, που δεν ήταν τόσο δυνατά και παιχνιδιάρικα. Ένιωθα τόσο όμορφα κάθε φορά, σαν να τους έπαιρνα όλο το άγχος και την κούραση, σαν τους έκανα το μεγαλύτερο δώρο. Μπορεί βέβαια, το δώρο να μου το προσέφεραν αυτά, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα κατοικίδια που βάζουμε στο σπίτι και την καρδιά μας.

Ειδικά ο Άλφι, αν άλλαζα μέρος και μεταφερόμουν από τον καναπέ στο κρεβάτι, ξυπνούσε, με ακολουθούσε και εκεί και έριχνε πάλι τον αναστεναγμό του. Η συγκίνηση, η λατρεία και η όρεξη να αγκαλιάσω σφιχτά τον σκύλο μου ήταν ίδια κάθε φορά, κάθε βράδυ, για όσο έζησαν.

Εγώ ξέρω και θυμάμαι τι ένιωθα κάθε φορά που άκουγα τον αναστεναγμό τους. Μαζί με τον αναστεναγμό, έρχεται και μια αλλαγή στη στάση του σώματος με κάποιες στάνταρ κινήσεις, όπως να χαμηλώνουν οι ώμοι, να μαζεύεται το σώμα και να χαλαρώνει το σαγόνι. Γιατί όμως ένας σκύλος αναστενάζει κάθε φορά που ξαπλώνει δίπλα μας;

Ξεκουράζεται

Αφού επιβεβαίωσε ότι έχει καθαρίσει και το τελευταίο ψίχουλο από το πάτωμα, αφού επέστρεψε από τη βραδινή του βόλτα, έγλειψε την πατούσα του και βγήκε στο παράθυρο για να ελέγξει μια ακόμη φορά ποιος πέρασε από κάτω, έρχεται η ώρα να ξεκουραστεί. Θα επιλέξει τον αγαπημένο του άνθρωπο και θα πάει δίπλα του. Τότε βγάζει έναν αναστεναγμό που υποδηλώνει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο, έχει βάλει τικ σε όλα τα κουτάκια του και μπορεί πλέον να ξεκουραστεί. Είναι κάτι σαν τέλος της βάρδιάς του, που νιώθει ελεύθερος να χαλαρώσει και να ρίξει έναν υπνάκο.

Ηρεμεί

Ορισμένοι σκύλοι έχουν άγχος για διάφορους λόγους, όπως το ότι υιοθετήθηκαν πρόσφατα και προσπαθούν να συνηθίσουν στο νέο τους περιβάλλον. Άλλοι επειδή είναι ηλικιωμένοι και έχουν διάφορα προβλήματα υγείας ενώ ταυτόχρονα παρατηρούν αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες. Άλλοι επειδή έχουν άγχος αποχωρισμού χωρίς να συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους και το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί όμως να συνέβη ένα τυχαίο γεγονός που τάραξε τον τετράποδο φίλο μας, όπως ένας καβγάς με άλλον σκύλο, να τον μαλώσαμε ή ένας δυνατός ήχος όπως οι κεραυνοί. Η επαφή του μαζί μας, τον ηρεμεί, ακόμη περισσότερο από την παρουσία μας. Του δίνει την αίσθηση της ασφάλειας και πως μπορεί να χαλαρώσει δίπλα μας. Μάλιστα, οι σκύλοι που έχουν πιο πολύ άγχος από τους υπόλοιπους φροντίζουν να ακουμπούν τον άνθρωπό τους, τεντώνοντας το ένα ποδαράκι τους έτσι ώστε να νιώθουν την επαφή με κάτι γνώριμο, εμάς. Η μυρωδιά μας, η θερμότητα που βγάζει το σώμα μας, αλλά και τα χάδια μας, κάνουν το ζωάκι μας να ηρεμεί.

Ρίχνει ρυθμούς στη δραστηριότητά του

Μπορεί να μη θέλει να κοιμηθεί, αλλά να γύρισε μόλις από τη βόλτα, όπου είχε έντονη δραστηριότητα. Όπως εμείς λέμε “κάτσε να πάρω μια ανάσα”, όταν έχουμε επιστρέψει από το γραφείο, τον δρόμο, ή έχουμε τελειώσει τις δουλειές στο σπίτι, το γυμναστήριο, κλπ, κάτι αντίστοιχο θέλει και ο τετράποδος κολλητός μας. Αντί να λαχανιάσει, ξαπλώνει, προσπαθεί να επαναφέρει την αναπνοή στο κανονικό της. Χαλαρώνει τότε και η στάση του σώματος, αφού ξέρει ότι δεν θα μυρίσει κάτι άλλο, ούτε θα τρέξει για να φέρει το μπαλάκι.

Για ποιους άλλους λόγους μπορεί να αναστενάζει

Υπάρχει όμως και η περίπτωση να μην ξεφυσάει ο σκύλος με ανακούφιση, αλλά για να μας αφυπνίσει. Μπορεί να βαριέται, να θέλει να βγει βόλτα, να του δώσουμε περισσότερη σημασία και να παίξουμε μαζί του. Αν δει τα σκούρα και πως ο αναστεναγμός δεν πιάνει, ίσως ρίξει ένα πνιχτό κλάμα μέχρι και γάβγισμα, ώσπου να τραβήξει το ενδιαφέρον μας.

Ένας άλλος λόγος που αναστενάζει είναι για να λειτουργούν σωστά τα πνευμόνια του. Δεν έχει να κάνει με κάποιο συναίσθημα που νιώθει ή με κάτι που ζητάει από εμάς, αλλά είναι μια ακούσια διαδικασία που κάνει ο οργανισμός από μόνος του, κάτι σαν αυτοσυντήρηση.

Οι στιγμές με τον σκύλο μας είναι πολύτιμες, γιατί ζει πολύ λίγα χρόνια κοντά μας. Κάθε στιγμή μαζί του, όλοι μας, προσπαθούμε να την κλειδώσουμε μέσα μας και να του χαρίσουμε την καλύτερη ζωή που μπορεί να έχει.