Γιαννιτσά: Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του φονικού λούνα παρκ του Πευκοχωρίου

Απολογείται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών ο 60χρονος ιδιοκτήτης του φονικού λούνα παρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής όταν έσπασε το παιχνίδι, στο οποίο ανέβηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν μπορούσε ο ίδιος να προβλέψει το αποτέλεσμα του θανάτου του παιδιού.

Όσον αφορά το μηχάνημα, στο οποίο εστιάζεται η πραγματογνωμοσύνη, που αναφέρει ότι αποτελούσε συρραφή κομματιών και ότι είχε προβλήματα γι’ αυτό και έσπασε, ο 60χρονος θα υποστηρίξει ότι το συντηρούσε κανονικά και ότι μόλις πιστοποιήθηκε, το έβαλε κανονικά σε λειτουργία.

Πριν από λίγο, μπήκε στο δικαστήριο και ο πατέρας του Γιάννη Καμπαϊλή με μία μπλούζα, που γράφει «Ποτέ ξανά αδικοχαμένα παιδιά» και έχει την ημερομηνία της τραγωδίας στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου.