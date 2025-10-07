Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των παιδιών μου, φτάνει

Ο διάσημος Έλληνας παίκτης του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο , εξέφρασε έντονα την αντίδρασή του σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και την προσωπική του ζωή.

Μέσα από τα social media, ο ίδιος έστειλε σαφές μήνυμα, ζητώντας να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

Αναλυτικότερα, ο Greak Freak έγραψε στα social media:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας. Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».