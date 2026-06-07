Για το περιβάλλον συζήτησε το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης ζητώντας περισσότερο…πράσινο

Του Σταύρου Αλχατζιδη

“Η Θεσσαλονίκη χτίστηκε με λάθος τροπο” είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου εξηγώντας, ότι διαθέτει ψηλά κτίρια στο παραλιακό μέτωπο με αποτέλεσμα να περιορίζεται η θαλάσσια αυρά. “Για αυτό και υπάρχει τόσο αυξημένη υγρασία στην πόλη “, πρόσθεσε.

Τόνισε πως μπορούμε να πιέσουμε, ώστε να αλλάξουμε τις πολιτικές στο περιβάλλον. Ως μέλος της αντίστοιχης επιτροπής στο ευρωκοινοβούλιο ανέφερε πως γίνονται μάχες προκειμένου να προωθηθούν ανάλογα ζητήματα.

Ακόμη έκανε λόγο για τα Ευρωπαϊκά κονδύλια λέγοντας πως πέρασε ανεπιστρεπτί η εποχή που συγχωρούνται λάθη. Όπως και τις σχετικές επικρίσεις που δέχεται ο ίδιος για την διαχείριση τους.

Ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης μελος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ έκανε λογο για εικονα τσιμεντοποίησης ζητωντας να υπάρξει περισσότερο πράσινο. Ανέφερε δε ως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ,αλλά και συνολικές πολιτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες.

“Το ζητημα του περιβάλλοντός έρχεται δεύτερο σε σκέψη , όταν τα οικονομικά προβληματα μονοπωλούν τη συζήτηση. Και αυτό είναι ήττα της πολιτικής ” τόνισε.

Η αντιδήμαρχος Καλαμαριάς Ελπίδα Καλπιδου στάθηκε στον σχεδιασμό της πόλης λέγοντας πως είναι βαθιά πολεδομικο το πρόβλημα της, αφού είναι

πυκνοδομημένη.

Πρόσθεσε ” πως στην Καλαμαριά καθημερινά δίνουμε μάχη για να προστατέψουμε τους ελεύθερους χώρους “.

Ο Φίλιππος Γκανουλης ειδικος συμβουλος του δημου Θερμαϊκού χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ως μη ανθεκτική πόλη. Έφερε ως παράδειγμα πως οι αγωγοί απορρόφησης έχουν σχεδιαστεί τη δεκαετία του 60.

Πρόσθεσε πως παλιότερα η πόλη αντιμετώπιζε 0-2 πλημμυρικα φαινόμενα, ενώ πλέον ο αριθμός αυτός έχει μεταβληθεί στο 8 με 10.

” Η πόλη εχει μείνει πίσω γιατί πολύ απλά χτίσαμε τα παντα”, είπε πως είναι απαραίτητα να φύγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο, να ” ξεθαψουμε ” τα Ρέματα και να γκρεμιστούν παλιά κτίρια.

Ο αντιδημαρχος του δήμου Θεσσαλονικης Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρελος έκανε λόγο για μια κακοφτιαγμενη πόλη ” αποτέλεσμα της αντιπαροχής “. Επισήμανε πως η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

“Το πρόβλημα της πόλης δεν είναι οι υποδομές, αλλά η νοοτροπία των πολιτών της που είναι πολύ κακή. Και τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν αυτό δεν αλλάξει “, τόνισε.