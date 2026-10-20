Για τις επενδυτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συζήτησαν Πιερρακάκης και Γιανάι

Τις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι .

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι δυνατότητες προσέλκυσης ισραηλινών επενδύσεων στην ελληνική αγορά, η ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και η αξιοποίηση της ισραηλινής τεχνογνωσίας στον αγροτικό τομέα.

Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η Πνινάτ Γιανάι αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα μία από τις αξιοσημείωτες περιπτώσεις οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. «Από μια καταστροφική οικονομική κρίση σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανάρτηση που έγινε στη σελίδα Israel in Greece:

«Από μια καταστροφική οικονομική κρίση σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ευκαιριών. 🇬🇷🇮🇱

Σήμερα είχα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Kyriakos Pierrakakis, έναν από τους πιο ευφυείς και εντυπωσιακούς ηγέτες στον τομέα της οικονομίας που είχα το προνόμιο να γνωρίσω.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η Ελλάδα έχει συντελέσει σε έναν εντυπωσιακό οικονομικό μετασχηματισμό. Από μια χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στην ευρωπαϊκή ιστορία, έχει εξελιχθεί σε μια χώρα με σταθερή οικονομική ανάπτυξη, σημαντική μείωση της ανεργίας, βελτιωμένες δημοσιονομικές επιδόσεις, υποχώρηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην οικονομία της.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: οικονομική ανάπτυξη 2,1% το 2025, ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και ουσιαστική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκονται η οικονομική ηγεσία, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική πειθαρχία και, πάνω απ’ όλα, το όραμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός Πιερρακάκης εξελέγη τον περασμένο Δεκέμβριο Πρόεδρος του Eurogroup, του οργάνου που συγκεντρώνει τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης. Πρόκειται για μία από τις θέσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και για μια σημαντική αναγνώριση της αναβαθμισμένης θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Αυτό όμως που με εντυπωσίασε περισσότερο στη συνάντησή μας δεν ήταν μόνο τα επιτεύγματα του παρελθόντος, αλλά το όραμα για το μέλλον.

Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να εξελιχθεί σε σημαντικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια, επενδυτικά ταμεία, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, αντισταθμιστικά κεφάλαια και εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας. Και βλέπει το Ισραήλ ως φυσικό εταίρο σε αυτή τη φιλοδοξία.

Ο Υπουργός, ο οποίος έχει διαβάσει το βιβλίο Start-up Nation, εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον για το οικοσύστημα καινοτομίας του Ισραήλ και για την αξιοσημείωτη ικανότητα της χώρας μας να στηρίζει την ανάπτυξη πρωτοποριακών εταιρειών, να προσελκύει κεφάλαια και να μετατρέπει καινοτόμες ιδέες σε ισχυρούς κινητήρες οικονομικής ανάπτυξης.

Συζητήσαμε τις δυνατότητες σύνδεσης της ισραηλινής επενδυτικής κοινότητας με τις αναδυόμενες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, καθώς και τις τεράστιες προοπτικές προσέλκυσης ισραηλινών επενδυτικών ταμείων, επιχειρηματιών, εταιρειών τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Ένα ακόμη βασικό θέμα της συζήτησής μας ήταν η γεωργία. Ο Υπουργός θεωρεί την ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τομέα σημαντικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης, και το Ισραήλ έχει πολλά να προσφέρει: τεχνολογίες διαχείρισης νερού και άρδευσης, γεωργία ακριβείας, τεχνητή νοημοσύνη, αγροτεχνολογία και καινοτόμες λύσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν τον κλάδο.

Μοιράστηκα με τον Υπουργό τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδιά μου για την ενίσχυση της παρουσίας του Ισραήλ σε αυτούς τους δύο καίριους τομείς — τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις, καθώς και την αγροτική καινοτομία — και για τη δημιουργία ουσιαστικών, πρακτικών δεσμών μεταξύ εταιρειών, επενδυτικών ταμείων και επιχειρηματιών των δύο χωρών.

Συζητήσαμε επίσης τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική σχέση Ισραήλ και Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», μιας μεγάλης αμυντικής πρωτοβουλίας αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, που αντανακλά το βάθος της εμπιστοσύνης και της τεχνολογικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών μας.

Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι δύο χώρες με εντυπωσιακά κοινά χαρακτηριστικά: δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα, αποφασιστικότητα, ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις και βαθιά πίστη στη δύναμη των ανθρώπων και των ιδεών να αλλάζουν την πραγματικότητα.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία μας μπορεί και πρέπει να επεκταθεί πολύ πέρα από τους τομείς στους οποίους ήδη συνεργαζόμαστε με τόση επιτυχία.

Γι’ αυτό, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να απευθυνθώ άμεσα στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα του Ισραήλ:

Στα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών, στα αντισταθμιστικά κεφάλαια, στους διαχειριστές επενδύσεων, στα γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, στις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, στους επιχειρηματίες της αγροτεχνολογίας και στις ισραηλινές εταιρείες τεχνολογίας — σας προσκαλώ να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Εδώ υπάρχει μια ηγεσία που κατανοεί τη σημασία της καινοτομίας, μια οικονομία που μετασχηματίζεται εντυπωσιακά και μια ειλικρινής επιθυμία για εμβάθυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ.

Έφυγα από τη συνάντηση με τεράστιο θαυμασμό για τον Υπουργό Πιερρακάκη — όχι μόνο ως έναν εξαιρετικά ικανό επαγγελματία, αλλά και ως έναν άνθρωπο των γραμμάτων και του πολιτισμού, με πνευματική περιέργεια, διάθεση για μάθηση και όραμα, που κατανοεί ότι η αυριανή οικονομική ανάπτυξη θα στηριχθεί στις επενδύσεις, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες.

Η Ελλάδα αποτελεί ήδη μια ιστορία οικονομικής επιτυχίας. Τώρα ανοίγεται η ευκαιρία να γίνουμε μέρος του επόμενου κεφαλαίου της.

Και σκοπεύω να κάνω ό,τι μπορώ ώστε το Ισραήλ να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη συγγραφή αυτού του κεφαλαίου».