Για την άσκηση “Αντίοχος 2025” προετοιμάζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης – Σύσκεψη υπό τον Δημήτρη Γαλαμάτη

Παρουσία του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη, πραγματοποιήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών ενημέρωση προς τις υπηρεσίες του φορέα σχετικά με την άσκηση «Αντίοχος 2025», στην οποία συμμετέχει ενεργά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η άσκηση «Αντίοχος», που λαμβάνει χώρα παράλληλα και στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων 2025», έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ενεργοποιήθηκε η αίθουσα επιχειρήσεων, ενώ δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της άσκησης, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών σε ενδεχόμενες καταστάσεις κρίσης.

“Με τη συμμετοχή της στην άσκηση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης επιβεβαιώνει τον θεσμικό της ρόλο και την αποστολή της στο πλαίσιο της Πολιτικής Άμυνας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής ετοιμότητας και της ασφάλειας των πολιτών”, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης.