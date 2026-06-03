Για σχέδιο Ευρωπαίων να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών κάνει λόγο το Bloomberg

Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες, αξιωματούχοι από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μελετούν το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές συζητήσεις και με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Με τις συνομιλίες υπό την αμερικανική ηγεσία να έχουν βαλτώσει και τις ρωσικές δυνάμεις να υφίστανται αυξανόμενες απώλειες σε ένα μέτωπο που παραμένει ουσιαστικά στάσιμο, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι υπάρχει πλέον ευκαιρία να οδηγηθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρόσθετη πίεση στο Κρεμλίνο ασκούν οι ολοένα και πιο επιτυχημένες ουκρανικές επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις δυσαρέσκειας για τον πόλεμο ακόμη και στα ανώτερα κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκτιμούν ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων τώρα θα μπορούσε να αποτρέψει έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, κατά τον οποίο η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις κατά αμάχων και ενεργειακών υποδομών, επιδιώκοντας να κάμψει το ηθικό των Ουκρανών.

Οι πηγές υπογράμμισαν ότι η τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν τέτοιες προσπάθειες ανήκει αποκλειστικά στον Ζελένσκι και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρόκειται να τον πιέσουν να ακολουθήσει μια στρατηγική με την οποία δεν συμφωνεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα.

Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως περισσότερα συστήματα Patriot και άλλα μέσα αεράμυνας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.

Τον περασμένο μήνα είχε επίσης δηλώσει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματευτικές προσπάθειες, οι οποίες μέχρι σήμερα διεξάγονται κυρίως υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, έχει επανειλημμένα καλέσει τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Οι επικριτές της ιδέας για άμεση εμπλοκή σε συνομιλίες με τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι αξιωματούχοι των λεγόμενων χωρών της Ε3 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο), υποστηρίζουν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι προσεγγίζει σοβαρά το θέμα των συνομιλιών.

Όπως επισημαίνουν, ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να προβάλλει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών που δεν βρίσκονται καν υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να παράσχουν στον Ζελένσκι τα όπλα που χρειάζεται και να αυξήσουν περαιτέρω την πίεση προς το Κρεμλίνο, ενισχύοντας και αυστηροποιώντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πρόσθεσαν επίσης ότι οι χώρες της Ε3 θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να οδηγήσουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς το πρόβλημα βρίσκεται στη Μόσχα και όχι στο Κίεβο.

Κατά την άποψή τους, δεν θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να εμφανίζονται ως εκείνες που ζητούν από τον Πούτιν να διαπραγματευτεί. Αντιθέτως, η πρωτοβουλία θα έπρεπε να προέρχεται από τη Ρωσία, δεδομένων των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει και των πολύ υψηλών απωλειών που υφίσταται στο μέτωπο κάθε μήνα.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησαν τον Πούτιν πως οι δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία ακολουθούν μια οικονομικά μη βιώσιμη πορεία.

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες στη Μόσχα. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις αυτές δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει μέχρι στιγμής τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος έχει ζητήσει να προστατευθούν οι αμυντικές δαπάνες και να γίνουν περικοπές σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού.