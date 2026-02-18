Για δεύτερη φορά στο γραφείο Ανδρουλάκη οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

Για δεύτερη φορά εκπρόσωποι των επιτυχόντων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (2Γ/2022) επισκέφθηκαν το γραφείο Θεσσαλονίκης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι εκπρόσωποι εξέφρασαν την αγωνία και την αγανάκτησή τους για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, πριν την εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων και τη δική τους απορρόφηση. Έτσι και η δημόσια διοίκηση δεν στελεχώνεται έγκαιρα και απαξιώνεται ο θεσμός. Όπως σημείωσαν 3.647 επιτυχόντες, παραμένουν σε ομηρία εδώ και τρία χρόνια ενώ εξακολουθούν να «στραγγίζονται» οικονομικά και ψυχολογικά συμμετέχοντας στους αλλεπάλληλους νέους διαγωνισμούς.

Τα στελέχη του γραφείου υπενθύμισαν ότι ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης είχε ο ίδιος αναδείξει την ομηρία των επιτυχόντων και μη διορισθέντων από τον Οκτώβρη του 2024 και είχε επισημάνει την αποτυχία του νόμου της ΝΔ περί προσλήψεων στο δημόσιο. Από τον περυσινό Μάιο δε, η Κ.Ο είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για την τύχη των επιτυχόντων του πρώτου διαγωνισμού.

Ο Διευθυντής του Γραφείου του κ. Ανδρουλάκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης και η συντονίστρια και μέλος της ΚΠΕ Αναστασία Γεωργιάδου επαναβεβαίωσαν τη σταθερή στήριξη του κόμματος στα δίκαια αιτήματα των επιτυχόντων, τονίζοντας ότι η αξιοκρατία και η πλήρης αξιοποίηση των πινάκων επιτυχόντων αποτελούν προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και για ένα κράτος λειτουργικό, αξιόπιστο και δίκαιο.

Τους επιτυχόντες εκπροσώπησαν ο Χρήστος Νικομάνης (Πρόεδρος του σωματείου), ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (Γενικός Γραμματέας) και η Βάσω Χρήστου (μέλος ΔΣ).