Για «αχάριστους συμμάχους» μιλούν οι ΗΠΑ – Η Τεχεράνη κλιμακώνει τα αντίποινα σε Κόλπο και Ισραήλ

Με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και εκατέρωθεν απειλές κλιμακώνεται ο πόλεμος στο Ιράν, που εισέρχεται στην 20η ημέρα.

Μετά το ισχυρό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν από το Ισραήλ, η Τεχεράνη χτύπησε δύο φορές τη μονάδα LNG του Κατάρ, απειλώντας μάλιστα με ανεξέλεγκτες συνέπειες, αν συνεχιστούν ανάλογες επιθέσεις σε βάρος του. Λίγο αργότερα, εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων σε διυλιστήρια σε Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία.

Την ίδια ώρα, μάλιστα, ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικούς βαλιστικούς πυραύλους, που κατευθύνονταν σε μονάδα στη Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά του, ο Χέσγκεθ σε νέα συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι σήμερα θα σημειωθεί το πιο ισχυρό χτύπημα στο Ιράν, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως οι «ΗΠΑ θέλουν να καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές στην Τεχεράνη».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με ολοκληρωτική καταστροφή του South Pars, αν σημειωθεί ξανά ανάλογο πλήγμα κατά του Κατάρ.

Όπως όλα δείχνουν, η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή εντείνεται, όπως και οι ανησυχίες για μια νέα βαθιά ενεργειακή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή του πετρελαίου σπάει όλα τα κοντέρ, πλησιάζοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε υψηλό τριετίας έχει «εκτιναχθεί» και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου.

Ιράν και Ισραήλ κλιμακώνουν από χθες τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, στη σκιά της εξόντωσης του Αλί Λαριτζανί και Εσμαέλ Καμπίτ, αξιωματούχων σε καίριες θέσεις, κοντά στον Χαμενεϊ.