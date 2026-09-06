Γερμανία: Ξεκάθαρη νίκη της AfD δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία-Άνχαλτ

Συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία – Άνχαλτ. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), του καγκελάριου της χώρας, Φρίντριχ Μερτς, το οποίο ήρθε μεν δεύτερο αλλά με μεγάλη διαφορά από την AfD.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από τους από δύο δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ARD και ZDF, η AfD εξασφαλίζει 44,5%, ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι Πράσινοι με 9%, το SPD με 8% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 5%.

Η συμμετοχή ανήλθε σε περίπου 76%, πολύ πάνω από τα επίπεδα που παρατηρούνται συνήθως στις κρατικές εκλογές.

Eίναι ακόμα πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία θα της επέτρεπε να κυβερνήσει μόνη της ένα ομόσπονδο κράτος για πρώτη φορά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδος τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός.

Ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της CDU, Σβεν Σουλτσε, ελπίζει να καταφέρει να σχηματίσει μια νέα πολυκομματική συμμαχία, προκειμένου να εμποδίσει την AfD να αναλάβει την εξουσία, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα είναι αποφασισμένα να κρατήσουν εκτός εξουσίας ένα κόμμα που βρίσκεται υπό έρευνα για

ακροδεξιό εξτρεμισμό από την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας.

Ο Σούλτσε συνεχάρη το AfD και αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα έδειξε ότι ήταν το ισχυρότερο κόμμα.

«Σήμερα γράψαμε ιστορία», δήλωσε πανευτυχής ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο 35χρονος επικεφαλής υποψήφιος της AfD στο ομόσπονδο κράτος της Σαξονίας-Άνχαλτ, ο οποίος προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις και ο οποίος επανειλημμένα χαρακτήρισε τη νίκη στο κρατίδιο ως ένα πρώτο βήμα προς την εξασφάλιση της εθνικής εξουσίας στις ομοσπονδιακές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2029.

Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, χαιρέτισε ένα «ιστορικό» αποτέλεσμα, δήλωσε ότι το ‌κόμμα της έχει σαφή κυβερνητική ​εντολή ​μετά τις ‌εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ και ότι θα ⁠διαπραγματευτεί ​με ⁠όλα ⁠τα κόμματα.

Η οικονομία και η κοινωνική ασφάλιση παραμένουν τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους ψηφοφόρους, όπως ακριβώς συνέβη και το 2021, με το 25% των ερωτηθέντων να τα αναφέρει ως βασικό παράγοντα επιλογής κόμματος. Η Σαξονία-‘Ανχαλτ έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στη Γερμανία – περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της βρίσκονται ήδη σε ηλικία συνταξιοδότησης ή απέχουν λίγα χρόνια από αυτήν – και το κρατίδιο είναι η έδρα πολλών βιομηχανιών οι οποίες διανύουν περίοδο κρίσης.

Το αποτέλεσμα της Κυριακής αποτελεί επίσης ένα ακόμη πλήγμα για την εξουσία του Μερτς, του οποίου η δημοτικότητα έχει υποχωρήσει, καθώς η κυβέρνηση συνασπισμού του αγωνίζεται να αναζωογονήσει την ανάπτυξη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει σχέδια για την προώθηση πιο παραδοσιακών αξιών στα σχολεία και τους πολιτιστικούς φορείς, τον περιορισμό της μετανάστευσης και την αναμόρφωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Παρόλο που τα ακροδεξιά κόμματα έχουν κερδίσει έδαφος αλλού στην Ευρώπη, το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας έχει συμβάλει στη διστακτικότητα των κύριων κομμάτων να συνεργαστούν με την AfD, η οποία επιδιώκει σκληρή γραμμή στο θέμα της μετανάστευσης και στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία.

Η AfD έχει απορρίψει τις κατηγορίες για εξτρεμισμό ως προσβολή προς τα εκατομμύρια υποστηρικτών του κόμματος.

Σε ένα πολιτικό τοπίο που παρουσιάζει ρήξεις, η AfD είναι πλέον το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας σε εθνικό επίπεδο, αν και άλλα κόμματα έχουν αποκλείσει τη δημιουργία συνασπισμών με την AfD, στο πλαίσιο μιας πολιτικής γνωστής ως «τείχος προστασίας».

Η Νίνα Βάρκεν, υψηλόβαθμη στέλεχος των Συντηρητικών, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως σημείο καμπής για τη χώρα.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP