Γερμανία: Στο τραπέζι η πολιτική για την αντιμετώπιση των drones – Τι λένε αξιωματούχοι

Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Μονάχου έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drones στον εναέριο χώρο του αναζωπύρωσε τη συζήτηση στη Γερμανία για το τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει μία τέτοια απειλή.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση της αεράμυνας της Γερμανίας, λέγοντας στην Bild ότι «η αστυνομία μας πρέπει να είναι σε θέση να καταρρίπτει drones αμέσως», αντί να «περιμένει».

Ο ηγέτης του CSU, Σέντερ, πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του βαυαρικού υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη (7/10) και θα υποβληθεί ταχεία διαδικασία για την τροποποίηση των κανονισμών.

«Οι υποδομές μας πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανά πάσα στιγμή. Χρειαζόμαστε κυριαρχία στον εναέριο χώρο μας», δήλωσε στην Bild μετά τις θεάσεις drones αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/10) πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Την άποψη ότι η απειλή των drones «ολοένα και πιο δύσκολη», εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, προειδοποιώντας ότι αποτελεί «ξυπνητήρι» για την Ευρώπη.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Μονάχου μετά από θεάσεις drones ήταν ένα «ξυπνητήρι» για την απειλή από τα drones, τα οποία έχουν προκαλέσει μια σειρά από παρόμοιες διαταραχές στην αεροπορία σε όλη την Ευρώπη, ανέφερε το AFP.

«Ο αγώνας μεταξύ της απειλής από τα drones και της άμυνας κατά των drones γίνεται όλο και πιο δύσκολος», δήλωσε στην εφημερίδα Bild, προσθέτοντας ότι «περισσότερη χρηματοδότηση και έρευνα» για το θέμα είναι επειγόντως απαραίτητη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λόγω του συναγερμού στο Μόναχο με τα drone, που ήταν ο τελευταίος σε μια σειρά από συναγερμούς που έχουν προκληθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συνολικά 17 πτήσεις καθηλώθηκαν επηρεάζοντας σχεδόν 3.000 επιβάτες.

Επιπλέον, 15 πτήσεις που έφταναν εκτράπηκαν στις γερμανικές πόλεις Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη και Φρανκφούρτη, καθώς και στη Βιέννη στη γειτονική Αυστρία, ανέφερε η ανακοίνωση. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar έδειξε πολλά αεροπλάνα να κάνουν κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο περίπου στις 11 μ.μ. τοπική ώρα πριν κατευθυνθούν προς άλλους προορισμούς.