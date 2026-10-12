Γερμανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας – Εκλογή νέας ηγεσίας στο SPD προανήγγειλε ο Κλινγκμπάιλ

Εκλογή νέας ηγεσίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε ο αρχηγός του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ, μετά τη σημερινή, αιφνιδιαστική παραίτηση της συμπροέδρου του, της Μπέρμπελ Μπας, τόσο από το αξίωμα της υπουργού Εργασίας όσο και από αυτό στο ηγετικό δίδυμο του SPD.

Ο κ. Κλινγκμπάιλ διευκρίνισε ακόμη ότι η εκλογή θα αφορά «συνολικά» την ηγεσία του κόμματος, καθώς και ότι το σύστημα δύο συμπροέδρων θα παραμείνει, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει εάν ο ίδιος θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

Αναφερόμενος στην παραίτηση της κυρίας Μπας, η οποία επικαλέστηκε την «μεγάλη πίεση» από τη δημόσια κριτική κυρίως εκ μέρους του κυβερνητικού εταίρου, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), και ιδιαίτερα σε μια δύσκολη προσωπικά περίοδο για την ίδια, μετά τον θάνατο της προγονής της, έκανε λόγο για «δηλητηριώδη πολιτικό λόγο» και τόνισε ότι «πίσω από τα αξιώματα υπάρχουν άνθρωποι».

«Οι κρίσεις δεν μας αφήνουν αλώβητους. Πρέπει να ψάξουμε πραγματικά μέσα μας και να σκεφτούμε αν θέλουμε η χώρα μας να έχει τέτοια πολιτική κουλτούρα», δήλωσε ο αρχηγός του SPD. Όπως είπε, είχε πολλές συζητήσεις με την Μπέρμπελ Μπας τις τελευταίες εβδομάδες και κατανοεί 100% την απόφασή της.

Ο Αλεξάντερ Σβάιτσερ θα αντικαταστήσει την Μπέρμπελ Μπας στο υπουργείο Εργασίας

Την ίδια ώρα, ο 53χρονος Αλεξάντερ Σβάιτσερ, ομοσπονδιακός αντιπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και μέχρι τον περασμένο Μάιο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου, θα είναι, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, ο νέος ομοσπονδιακός υπουργός Εργασίας, μετά την ξαφνική παραίτηση της Μπέρμπελ Μπας τόσο από το υπουργικό αξίωμα όσο και από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Η κυρία Μπας θα διατηρήσει την έδρα της στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, ενώ είναι ακόμη ασαφές πώς και πότε θα πληρωθεί η θέση της στο κόμμα.