Γερμανία: Οι αντιδράσεις για την απόσυρση 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Με ψυχραιμία, αλλά και κριτική διάθεση αντιδρούν οι Γερμανοί πολιτικοί στην ανακοίνωση του Πενταγώνου περί απόσυρσης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους.

Μετά τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος έκανε λόγο για «αναμενόμενη» εξέλιξη και τόνισε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag Τόμας Ρέβενκαμπ χαρακτήρισε την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ως «κλήση αφύπνισης», συνέστησε όμως ταυτόχρονα ψυχραιμία. Η πιθανή απόσυρση 5.000 στρατιωτών «δεν συνιστά λόγο πανικού», δήλωσε στη Rheinische Post, επέκρινε ωστόσο την «ασυντόνιστη» προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ: «Μια εταιρική σχέση ασφαλείας δεν είναι εμπορική συμφωνία και το ΝΑΤΟ δεν είναι παζάρι. Επομένως, οι συνεχείς προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου είναι απαράδεκτες», τόνισε.

Ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) Γιούργκεν Χαρτ εκτίμησε ότι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται στα δυσμενή για τον ίδιο αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. «Ο Τραμπ βλέπει ότι χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση ωστόσο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία του αφηγήματος περί αποτροπής, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ευρώπη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση», σημείωσε.

Από την αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Σάρα Νανί ζήτησε μια «συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση» και πρόσθεσε ότι θα ήταν απαραίτητο να καταδειχθεί «πού και πώς οι ΗΠΑ εξαρτώνται επίσης από ην Ευρώπη στην επιδίωξη των συμφερόντων τους». Η Νανί κατηγόρησε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι «αμφιταλαντεύεται μεταξύ εγγύτητας και απόστασης από τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Σέρεν Πέλμαν τόνισε στην Welt am Sonntag ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από γερμανικό έδαφος είναι ασυμβίβαστες με την συνταγματική εντολή για ειρήνη και, επομένως, κάθε στρατιώτης που εγκαταλείπει τη Γερμανία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα, σε συνέντευξή του στο ARD, παρέπεμψε στο πρόγραμμα του κόμματός του, όπου κατοχυρώνεται η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Αυτό που ανακοίνωσαν τώρα είναι το πρώτο βήμα, δήλωσε. «Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να είναι οι ίδιες σε θέση να αμυνθούν και επομένως πρέπει να εξοπλιστούν αναλόγως», πρόσθεσε. Από το ίδιο κόμμα, ο ειδικός σε θέματα αμυντικής πολιτικής Γιαν Νόλτε έκανε λόγο για ένα «περισσότερο συμβολικό βήμα που δεν αλλάζει την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ