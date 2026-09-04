Γερμανία: Ο υπουργός Εσωτερικών κάνει λόγο για «κλιματικό εξτρεμισμό» μετά από τις επιθέσεις δολιοφθοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ,δήλωσε σήμερα ότι οι πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα πιθανότατα οφείλονται στον κλιματικό εξτρεμισμό.

Μιλώντας δίπλα του, ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, ανέφερε ότι οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να έγραψε μια επιστολή με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ενώ οι δύο υπουργοί έκαναν δηλώσεις , η εφημερίδα «Bild»ανέφερε ότι είχαν βρεθεί στοιχεία για νέες προγραμματισμένες επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο στο κρατίδιο της Σαξονίας.