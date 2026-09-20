Γερμανία: Κρίσιμες για τον Μερτς εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο

Κρίσιμες τοπικές εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας διεξάγονται σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία στη Βαλτική Θάλασσα και στο κρατίδιο του Βερολίνου. Και οι σημερινές εκλογές αναμένεται να έχουν αρνητικά μηνύματα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, μετά το σοκ της εξτρεμιστικής ακροδεξιάς AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ πριν δύο εβδομάδες.

Οι σημερινές εκλογές αναμένονται αμφίρροπες και στα δύο κρατίδια. Στο Βερολίνο με 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, η μάχη είναι ανάμεσα στο Αριστερό Linke και τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), που κυβερνούσε την περασμένη τετραετία αλλά αναμένεται να ηττηθεί. Στις δημοσκοπήσεις προηγείται το κόμμα Αριστερά και ενδέχεται να εκλέξει για πρώτη φορά κυβερνήτη-δήμαρχο, όπως λέγεται ο τοπικός πρωθυπουργός στο Βερολίνο, την Έλιφ Έραλπ, κόρη Τούρκων πολιτικών προσφύγων.

Στο Μεκλεμβούργο, με 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους, θα κριθεί επίσης με διαφορά στήθους η μάχη ανάμεσα στην Μανουέλα Σβέζιγκ από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που κυβερνά ήδη 9 χρόνια και το ακροδεξιό AfD, που είχε μεγάλο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις αλλά η Σβέζιγκ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και σε μία δημοσκόπηση να περάσει οριακά μπροστά.

Η συμμετοχή αναμένεται μεγάλη, για πρώτη φορά, επιτρέπεται επίσης σε άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών να ψηφίσουν. Τα εκλογικά τμήματα είναι ανοιχτά έως τις 6 μ.μ.

Οι εκλογές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τη νίκη του ακροδεξιου εξτρεμιστικού AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) που άγγιξε την αυτοδυναμία στο κρατίδιο Σαξονια-Άνχαλτ πριν δύο εβδομάδες.

Αναμένεται ότι και σήμερα θα είναι σε ένα βαθμό μία τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, για τον οποίο κυκλοφορούσαν ακόμα και σενάρια αντικατάστασής του.

Ο Μερτς έχει συγκαλέσει για αύριο το βράδυ έκτακτη συνεδρίαση του προεδρείου του κόμματος για την εκτίμηση του αποτελέσματος.