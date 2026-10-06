Γερμανία: Για κατασκοπεία υπέρ του Αζερμπαϊτζάν κατηγορείται ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών

Για λογαριασμό μυστικών υπηρεσιών του Αζερμπαϊτζάν φέρεται να ενεργούσε ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) της Γερμανίας Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος συνελήφθη σήμερα με την υποψία της «προδοτικής κατασκοπείας».

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο κ. Χάνινγκ, πρόεδρος της BND από το 1998 έως το 2005, αγόρασε μετά το τέλος της θητείας του και μέχρι το 2022 περίπου 2.000 διαβαθμισμένα έγγραφα από τον πρώην προσωπάρχη της Υπηρεσίας και συνεργάτη του, Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος επίσης συνελήφθη. Οι απόρρητες πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου ο Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος στο μεταξύ εργαζόταν ως σύμβουλος, να συντάξει αναλύσεις για την κατάσταση ασφάλειας σε διάφορες περιοχές «για λογαριασμό υπηρεσίας πληροφοριών του εξωτερικού».

Το περιοδικό αναφέρει ότι ο «πελάτης» ήταν η υπηρεσία πληροφοριών του Αζεμπαϊτζάν, χώρα με την οποία ο κ. Χάνινγκ διατηρούσε επαφές, καθώς ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Γερμανο-αζερικού Φόρουμ».

Ο 80χρονος πρώην πρόεδρος της BND αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης έξι μηνών έως 10 ετών.