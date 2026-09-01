Γερμανία: «Επισήμως» η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στην Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα

H Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και «ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων» που έχουν καταγραφεί στην ήπειρο.

Ο Γερμανός υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας παράλληλα ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, σύμφωνα με το CNNi.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση στη Λειψία αποτελεί μέρος μιας μακράς σειράς επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, καθώς και του Ρωσικού Σπιτιού στη Βερολίνο.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία, δήλωσε ότι η δέσμευση της Συμμαχίας προς την Ουκρανία παραμένει «ακλόνητη» και επανέλαβε ότι «το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να υπερασπιζόμαστε όλους τους Συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής – συμπεριλαμβανομένων κακόβουλων ενεργειών όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στη Λειψία».