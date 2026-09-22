Γερμανία – Δημοσκόπηση: Το 55% ζητά την παραίτηση Μερτς μετά τις εκλογικές ήττες της CDU

Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση εμφανίζεται να βρίσκεται ο Φρίντριχ Μερτς, καθώς πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται πλέον υπέρ της αποχώρησής του από την καγκελαρία. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Forsa, το 55% των ερωτηθέντων ζητά την παραίτησή του, σε μια περίοδο κατά την οποία η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) καταγράφει διαδοχικές εκλογικές ήττες, όπως αναφέρει η Welt.

Τα στοιχεία του νέου Trendbarometer, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των RTL και n-tv, δείχνουν ότι μόλις το 40% των πολιτών επιθυμεί την παραμονή του Μερτς στη θέση του καγκελάριου.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην ανατολική Γερμανία, όπου το ποσοστό όσων τάσσονται υπέρ της αποχώρησής του φτάνει το 68%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ακόμη και στο εκλογικό ακροατήριο των CDU/CSU, το 21% δηλώνει ότι θα ήθελε την παραίτησή του.

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη δημοσκόπηση, η οποία είχε δείξει ότι σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς θεωρούσε πιθανή την αντικατάσταση του Μερτς πριν από το τέλος του 2026.

Στο 87% η δυσαρέσκεια για την επίδοσή του

Η εικόνα για τον Γερμανό καγκελάριο είναι ακόμη πιο αρνητική όταν οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν την απόδοσή του.

Μόλις το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του, ενώ το 87% εκφράζει δυσαρέσκεια.

Η δημοσκόπηση δημοσιοποιείται στον απόηχο των ιδιαίτερα βαριών εκλογικών απωλειών που υπέστη η CDU. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 38,2%, την ώρα που η CDU κατέρρευσε στο ιστορικά χαμηλό 4,9%.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε τους Χριστιανοδημοκράτες για πρώτη φορά εκτός του κοινοβουλίου του κρατιδίου.

Μετά τα δυσμενή αποτελέσματα, ο ίδιος ο Μερτς αναγνώρισε ότι τόσο οι κυβερνητικές επιλογές όσο και ο ίδιος προσωπικά είχαν συμβολή στις απώλειες της CDU. Παράλληλα, ωστόσο, επέμεινε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν.

Πού εντοπίζουν οι πολίτες τα προβλήματα της CDU

Η Forsa καταγράφει επίσης τις βασικές αιτίες στις οποίες οι Γερμανοί αποδίδουν την υποχώρηση των Χριστιανοδημοκρατών.

Το 81% θεωρεί ότι CDU και CSU δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα, το 66% αποδίδει προσωπικές ευθύνες στον Φρίντριχ Μερτς, ενώ το 64% συνδέει τη φθορά με την αθέτηση της προεκλογικής δέσμευσης για μη ανάληψη νέου χρέους.

Επιπλέον, το 57% εκτιμά ότι η κυβερνητική πολιτική της Χριστιανικής Ένωσης δεν χαρακτηρίζεται από επαρκή κοινωνική ισορροπία.

Στο 27% η AfD – Στο 20% CDU/CSU

Ανάλογη είναι η πίεση που αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου. Η AfD διατηρεί την πρώτη θέση με 27%, ενώ CDU και CSU υποχωρούν στο 20%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό τους. Οι Πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17%, ενώ SPD και Αριστερά συγκεντρώνουν από 12%. Η FDP καταγράφεται στο 4% και το BSW στο 3%.

Η έρευνα της Forsa σχετικά με το ενδεχόμενο παραίτησης του καγκελάριου διεξήχθη από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.509 πολιτών. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος διαμορφώνεται στις ±3 ποσοστιαίες μονάδες.