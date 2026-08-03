Γερμανία: Χρειαζόμαστε κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες μετά τη συρροή των μεταναστών στη Θέουτα

Η μαζική συρροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο έκανε φανερή την αστάθεια της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ζήτησε επίσης να αναληφθεί δράση από την ΕΕ.

«Αυτό δείχνει για μια ακόμα φορά πόσο ασταθής είναι η κατάσταση όταν πρόκειται για τη μετανάστευση και ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας και κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Το επεισόδιο δείχνει ξεκάθαρα ότι κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες είναι απαραίτητες και ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική μείωση της παράνομης μετανάστευσης», πρόσθεσε.

Σφοδρή κριτική Μιλέι σε Σάντσεθ: Χρησιμοποιεί τους μετανάστες για να διαιωνίσει την τυραννία του

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε χθες Κυριακή, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ότι αξιοποιεί την έλευση μεταναστών για να τους «εθνικοποιήσει» και κατόπιν να εξασφαλίσει τις ψήφους τους ώστε να «διαιωνίσει την τυραννία του», ερωτηθείς για την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα τα προηγούμενα 24ωρα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν κατά τρόπο άνευ προηγουμένου την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό θύλακο στα σύνορα του Μαρόκου με την Ισπανία. «Σχεδόν όλοι» οι μετανάστες, που μπήκαν παράτυπα στο ισπανικό έδαφος, στάλθηκαν πίσω στο Μαρόκο, σύμφωνα με τις αρχές στη Μαδρίτη, που έκανε λόγο για 72 νεκρούς — η Ραμπάτ, από την άλλη, μέτρησε 11 θανάτους.

«Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο Σάντσεθ χρησιμοποιεί αυτούς τους μετανάστες για τους εθνικοποιήσει και να τους βάλει να τον ψηφίσουν προκειμένου (…) να διαιωνίσει την τυραννία του», δήλωσε ο πρόεδρος Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχος του Χαβιέρ Μιλέι, κι η ευρωπαϊκή άκρα δεξιά έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις δραματικές εικόνες στη Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτικής τους και να επιτεθούν στους πολιτικούς τους αντιπάλους.

«Αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία, η χώρα μας θα υποστεί εισβολή που θα κάνει αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία να μοιάζει παιχνιδάκι», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μιλώντας για ακόμη μια φορά περί «εισβολής».

Την περασμένη Πέμπτη, η κυβέρνηση του προέδρου Μιλέι δημοσιοποίησε διάταγμα με το οποίο απαγορεύει κάθε μελλοντική είσοδο, ή κάνει υποψήφιους προς απέλαση, αλλοδαπούς που είναι «εχθρικοί» έναντι της Αργεντινής ή πολιτών της.