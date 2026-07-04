Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ερφούρτη κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη, στην ανατολική Γερμανία, σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο διοργανώνει εκεί το διήμερο συνέδριό του ενόψει κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατίδια τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει.

Διαδηλωτές από συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αριστερά κόμματα – περίπου 15.000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών — έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της AfD. Ισχυρή ήταν και η παρουσία της αστυνομίας, με ενισχύσεις να έχουν φτάσει στην Ερφούρτη και από άλλες περιοχές της Γερμανίας.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι απλώς δεν θα το ανεχθούμε αυτό, ότι ο φασισμός βρίσκεται σε ανοδική πορεία εδώ στη Γερμανία», δήλωσε ο Γκέοργκ Μπέκερ εκπρόσωπος της οργάνωσης Widersetzen (Αντίσταση) κατά της AfD.

Το συνέδριο, στο οποίο αναμένεται να επανεκλεγούν οι δύο συμπρόεδροι της AfD, η Αλίς Βάιντελ και ο Τίνο Χρουπάλα, διεξάγεται λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές στα ανατολικά κρατίδια της Σαξονίας- Άνχαλτ και Μεκλεμβούργου- Δυτικής Πομερανίας, όπου το ακροδεξιό κόμμα αναμένεται να επικρατήσει, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τυχόν νίκη εκεί μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στην AfD για νέες επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο.

Το αντιμεταναστευτικό AfD έχει γίνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γερμανία αφού στις περσινές βουλευτικές εκλογές κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό που έχει πετύχει ένα ακροδεξιό κόμμα στη χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έκτοτε η AfD έχει αυξήσει τη δημοτικότητά της εκμεταλλευόμενη την αντιδημοφιλία της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η οποία δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο και να προσφέρει λύσεις στα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας.

Οι αντίπαλοί της κατηγορούν την AfD ότι προωθεί ρατσιστικές πολιτικές και απόψεις που δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές αξίες της Γερμανίας και καταγγέλλουν ότι απειλεί τη συνταγματική τάξη της χώρας. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την AfD, υιοθετώντας τη στρατηγική του «τείχους προστασίας» που έχει σχεδιαστεί για να απομονώσει το κόμμα και να το κρατήσει μακριά από κυβερνήσεις συνασπισμού.

Οι επικεφαλής της AfD διαψεύδουν ότι είναι αντίθετοι στα δημοκρατικά θεμέλια της Γερμανίας και νωρίτερα φέτος κέρδισαν δικαστική εντολή που ζητούσε από την υπηρεσία Πληροφοριών να μην χαρακτηρίζει το κόμμα «εξτρεμιστικό».

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις ανεβάζουν την υποστήριξη προς το AfD στο 29%, σε σύγκριση με περίπου 22% για τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) του Μερτς. Το κόμμα σημείωσε επίσης ισχυρή άνοδο σε δύο περιφερειακές εκλογές στη δυτική Γερμανία νωρίτερα φέτος.

Ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσοστά του καταγράφονται στα κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα υψηλότερα επίπεδα απογοήτευσης των ψηφοφόρων με το παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η τελευταία δημοσκόπηση δίνει στο AfD ποσοστό 41% έναντι μόλις 23% για το CDU, το κόμμα στοχεύει σε καθαρή νίκη. Έχει επίσης ελπίδες να αναδειχθεί το μεγαλύτερο κόμμα και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.