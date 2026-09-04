Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ (Faisal bin Farhan Al Saud) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

FM George Gerapetritis held a phone call with Saudi Arabia’s FM, Prince Faisal bin Farhan Al Saud.

They discussed regional developments and the strategic partnership between 🇬🇷 #Greece and 🇸🇦 Saudi Arabia.@FaisalbinFarhan@GreeceinKSApic.twitter.com/1GXXOIPHkG — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 4, 2026

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ