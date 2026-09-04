ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ (Faisal bin Farhan Al Saud) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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