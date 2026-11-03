Γεραπετρίτης στο Βουλή: Το καλώδιο προχωρά – Αν υπάρξουν εμπόδια θα αντιμετωπιστούν επιχειρησιακά

Την πρόθεση της κυβέρνησης το έργο του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου να προχωρήσει παρά τα όποια εμπόδια επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης , ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής.

Κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ,σύμφωνα με πληροφορίες, ό,τι το καλώδιο πόντισης του καλωδίου προχωρά, υπογραμμίζοντας ό,τι εάν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις για να πραγματοποιηθεί το έργο.

Υπενθυμίζεται ό,τι ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει σήμερα τους βουλευτές για τις διατλαντικές σχέσεις και εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.