Γεραπετρίτης – Ρούμπιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Ναι στη ρύθμιση, ναι στην τεχνολογία, όχι στην τεχνοφοβία»

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ευκαιρίες που δημιουργεί αλλά και οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τις κοινές δηλώσεις τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

Η ερώτηση για τον ρόλο των κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη ανέδειξε τις διαφορετικές αλλά και συγκλίνουσες προσεγγίσεις των δύο πλευρών, με κοινή αφετηρία την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας χωρίς να αγνοηθούν οι επιπτώσεις της.

Από αμερικανικής πλευράς, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το ζήτημα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που απαιτεί προσαρμογή και από τις κυβερνήσεις.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας, η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν στις προσπάθειες ρύθμισης και στους κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο κ. Ρούμπιο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση που αφορά όλους τους ανθρώπους και όλα τα κράτη. Για τον λόγο αυτό, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να συνεργαστεί στενά με τους συμμάχους της, αναζητώντας κοινές προσεγγίσεις.

Το βασικό ζητούμενο, όπως το έθεσε, είναι να αξιοποιηθούν τα θετικά στοιχεία της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των κοινωνιών και ταυτόχρονα να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι αρνητικές συνέπειες.

Γεραπετρίτης: Η AI είναι «νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη «ανθρώπινο επίτευγμα μεγάλης κλίμακας» και μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση.

Όπως ανέφερε, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στην κοινωνία, μεταξύ άλλων στην κάλυψη γνωστικών και εκπαιδευτικών κενών, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και γνώσης.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι είναι εξίσου σημαντικοί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο εθισμός ευάλωτων ομάδων, η παραπληροφόρηση, οι πιθανές επιπτώσεις στη Δημοκρατία και η διεύρυνση των ανισοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική θέση είναι υπέρ μιας ουσιαστικής και «έξυπνης» ρύθμισης, η οποία θα προστατεύει τους πολίτες και τα κοινωνικά αγαθά, χωρίς να μετατρέπεται σε εμπόδιο για την τεχνολογική πρόοδο.

«Φάρμακο» ή «φαρμάκι»

Ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε τη διττή φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από μια χαρακτηριστική μεταφορά, αξιοποιώντας τη σημασία της λέξης «δόση».

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι διπλής χρήσης», σημείωσε, καθώς μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αρνητικές συνέπειες.

Η AI, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στη σωστή δοσολογία» μπορεί να γίνει πραγματικό φάρμακο για τις κοινωνίες, ενώ σε υπερβολική ή λανθασμένη δοσολογία μπορεί να καταστεί «φαρμάκι».

Και συμπύκνωσε τη θέση της ελληνικής πλευράς σε μία φράση:

«Ναι στη ρύθμιση, ναι στην τεχνολογία, όχι στην τεχνοφοβία».