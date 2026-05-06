Γεραπετρίτης: Η συνεργασία μας παράγοντας ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή

Στη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στο Αμμάν, την οποία χαρακτήρισε ως «προϋπόθεση και ώθηση για περαιτέρω ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας».

Όπως τόνισε, «η πέμπτη συνάντησή μας, που πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη γειτονιά μας και τον κόσμο, καταδεικνύει τη διαρκή δύναμη της εταιρικής μας σχέσης ως θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή».

«Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην κοινή μας αντίληψη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και στο κοινό μας όραμα για μια περιοχή απαλλαγμένη από πόλεμο, επιθετικότητα, αντιπαλότητα και διαμάχες. Ταυτόχρονα, μας καθοδηγούν κοινές αξίες και αρχές, ο αταλάντευτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η πλήρης τήρηση των θεμελιωδών αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της Συνόδου αντηλλάγησαν απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα με επίκεντρο τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

«Όσον αφορά το Ιράν, επιβεβαιώσαμε την κοινή μας πεποίθηση ότι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης είναι υψίστης σημασίας και ότι πρέπει να επικρατήσει η διπλωματία, υπογραμμίζοντας ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, ο ίδιος τόνισε πως «η διαφύλαξη της θαλάσσιας ασφάλειας και η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένουν επίσης πολύ υψηλή προτεραιότητα. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συμβάλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες».

Αναφορικά με τη Γάζα, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε ότι αναδείχθηκε η ανάγκη για άμεση βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να προχωρήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου στη βάση της απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ταυτόχρονα, υπογραμμίσαμε τη σημασία ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό, της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών, τη μόνη δυνατή λύση για βιώσιμη ειρήνη» επισήμανε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην επόμενη φάση στη Γάζα, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της περιοχής».

Ο κ. Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του στάθηκε επίσης στην ανησυχία για την αυξημένη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως ανέφερε, «τονίσαμε τη σημασία της διαφύλαξης του status quo των ιερών μνημείων. Επαναβεβαιώσαμε την υποστήριξή μας στον σημαντικό ρόλο της Χασεμιτικής επιτροπείας των ιερών μνημείων στην Ιερουσαλήμ».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στον Λίβανο, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι η 5η Τριμερής χαιρέτισε «την απόφαση των ηγεσιών του Λιβάνου και του Ισραήλ να ξεκινήσουν άμεσες συνομιλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία».

Σε σχέση με τη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι επαναβεβαιώθηκε η υποστήριξη προς στη χώρα.

«Επιδιώκουμε μια ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύροι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, θα αισθάνονται ασφαλείς και θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουμε την ανάγκη για μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς καμία εξαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «η Ελλάδα και η Συρία μοιράζονται μια μακρά ιστορία, μέρος της οποίας περιλαμβάνει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Συρία, για την οποία η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αξιότιμοι υπουργοί, η Ιορδανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην περιοχή. Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα εντός της χώρας».

«Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Κύπρο, ως προεδρεύουσα χώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά, επιδιώκοντας ένα κοινό όραμα για μια ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα γειτονιά, δεδομένου ότι η ουσιαστική συνεργασία δεν είναι μόνο δυνατή αλλά και απαραίτητη, στην τρέχουσα διεθνή, αστάθεια», κατέληξε.