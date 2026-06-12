Γεραπετρίτης: Η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη

Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Από το Βελιγράδι, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να ηγείται των προσπαθειών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΕΡΤnews γιατί η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων έχει καταστεί ξανά προτεραιότητα της Ευρώπης, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών στάθηκαν στις κρίσιμες γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «θα πρέπει καταλάβουμε ότι υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες και ενόψει της υλοποίησης του θεμελιώδους εγχειρήματος της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε μια νέα περιοχή και ειδικά μια περιοχή που ιστορικά βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης».

«Η είσοδος των Βαλκανίων είναι γεωπολιτική ανάγκη» το μήνυμα του Σέρβου ΥΠΕΞ

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ντζούριτς, υπουργός Εξωτερικών Σερβίας δήλωσε ότι η «είσοδος των Βαλκανίων είναι γεωπολιτική ανάγκη, είναι μια ιστορική απόφαση που θα ενδυναμώσει την Ευρώπη, που θα αφαιρέσει την αχίλλειο πτέρνα της Ευρώπης. Και θα απελευθερώσει τις τρομερές δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή».

Οι δύο άνδρες ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και το ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε δεκτός από τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάντρ Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό της χώρας Ντζούρο Ματσούτ.