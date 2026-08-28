Γεραπετρίτης για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση, είμαστε σε εγρήγορση

Την αποκάλυψη ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και ότι θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης , απαντώντας την Παρασκευή (28/8) σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Όπως είπε στη ρηματική διακοίνωση υπάρχει αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτηση των δύο πάρκων αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ενώ πρόσθεσε ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

«Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας και η Ελλάδα προτίθεται να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες για τα ζητήματα αυτά», τόνισε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών.

Είμαστε σε εγρήγορση

Απαντώντας δε στις αναφορές του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο, όχι μόνο βρίσκονται σε καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης, αλλά η ελληνική πολιτεία, για πρώτη φορά είναι ενεργώς δρώσα στη διπλωματία της, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να προέρχονται από την Τουρκία.

«Δεν παρακολουθούμε, αλλά εμείς ενεργούμε», σημείωσε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Μας φέρατε στη Βουλή να απαντήσουμε για τα F-35 να μας επιστήσετε την προσοχή, F-35 δεν έχουν υπάρξει. Μας φέρατε για τον νόμο τον επικείμενο, σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, δεν έχει έρθει. Μας φέρνετε τώρα, για τα ζητήματα των θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων, να σας επισημάνω, θα το έχετε δει, ότι δεν περιλαμβάνουν όρους και περιορισμούς, αλλά είναι συντεταγμένες οι οποίες πράγματι, επειδή βρίσκονται εκτός χωρικών υδάτων και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, βρίσκονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο».

«Όμως η ελληνική κυβέρνηση είναι εκεί, είναι παρούσα και κυρίως είναι ενεργητικώς δρώσα. Αναφερθήκατε στην ανησυχία του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη, η οποία μπορεί να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κρίση και αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, σε σχέση με την κατάσταση πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε ακόμη.

Γιατί πρέπει να είναι ανοικτοί οι δίαυλοι με την Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών άδραξε την ευκαιρία για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να είναι ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία. «Ακόμα και με εκείνους που διαφωνούμε θεμελιακά νομικά, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, για να απομειώνονται οι εντάσεις και να μην παράγονται κρίσεις».

«Μας λέτε, “ναι να έχουμε διάλογο με την Τουρκία αλλά να μην αντιδρά η Τουρκία”. Μα πόσο αφελές είναι αυτό; Θέλετε στην πραγματικότητα να μιλάμε με την Τουρκία και η Τουρκία να αποστεί από τις θέσεις, τις οποίες δεκαετίες έχει αναπτύξει; Η διαφορά είναι η εξής: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Ανέβηκαν οι τόνοι για τις σχέσεις Ελλάδας Ισραήλ

Σε έντονους τόνους ήταν και η απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με την κριτική που άσκησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ. «Λυπάμαι, ήρθατε να μας πείτε να σταματήσουμε τη διεθνή συμμαχία με το Ισραήλ γιατί ενοχλεί την Τουρκία; Η στάση σας είναι ανεύθυνη», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διατύπωση της επίκαιρης ερώτησής του, άφησε αιχμές για την παραίτηση του συμβούλου του πρωθυπουργού, Σωτήρη Σέρμπου. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η παραίτηση του κ. Σέρμπου αφορά διαφωνίες που είχε με την εξωτερική πολιτική που εφάρμοζε η κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης με τη σειρά του σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους είπε: «Έρχεστε στη Βουλή και λέτε πράγματα ανυπόστατα για δημιουργία εντυπώσεων».