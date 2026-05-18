Γεραπετρίτης για Τουρκία: «Το “έτσι θέλω” δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά αδυναμίας»

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα τα σενάρια της αντίδρασης» σε μια μονομερή ενέργεια της Τουρκίας, η οποία δεν θα έχει κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης , μιλώντας σε συνέδριο του Κύκλος Ιδεών

«Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση το “έτσι θέλω” δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι τουρκία και Ελλάδα έχουν χτίσει μια σχέση η οποία είναι βιώσιμη. Ωστόσο υπογράμμισε ότι «Αν δεν λυθεί η οριοθέτηση ΑΟΖ δεν θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι… Δεν έχω την προσδοκία ότι θα αλλάξει τις βασικές θέσεις που ανατρέχουν δεκαετίες», ανέφερε επίσης.

«Το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Πράγματι τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας να προχωράμε από μπροστά να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Το πρώτο τηλεφώνημα της Ελλάδας σε τυχόν επεισόδιο με την Τουρκία

Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχτούν μόνες τους. Το πρώτο τηλεφώνημα θα έιναι εκεί , τα υπόλοιπα στους εταίρους μας στην ΕΕ, στις ΗΠΑ, σε όλους τους εταίρους μας, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Ελλάδα και Τουρκία να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης, να υπάρξει συνυποσχετικό και να υπάρξει η απόφαση του Διεθνούς Δικαιοδοτικού Οργάνου. Ως τότε με υπευθυνότητα και σύνεση να στεκόμαστε στα βάρη που κατά κύριο λόγο έχουμε κληρονομήσει», ανέφερε.

Για το θαλάσιο drone στη Λευκάδα

«Φυσικά και δεν είναι λήξαν» το θέμα με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα σημείωσε και πρόσθεσε:

«Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα .Έίναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε εσχάτως .Είναι πραγματικά αδιανόητο να υπάρχει μη επανδρωμένο το οποίο να βρίσκεται σε ελληνικές αρχές . Δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας , τεράστιο θέμα ασφάλειας για τους ίδιους τους πολίτες , για την οικονομική ζωη και βεβαίως για το περιβαλλον. Η Μεσόγειος δεν αντέχει να καταστεί κέντρο επιχειρήσεων».

«Δεν έχει ακόμη περιέλθει σε εμενα το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ το οποίο αναλύει τα πιθανά αίτια , την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου.Όταν αυτό συμβεί θα υπάρξουν οι αναγκαίες ενέργειες τόσο διμερώς όταν αποδειχθεί ότι η χώρα προέλευσης είναι αυτή που είναι , όσο και πολυμερώς στους διεθνείς οργανισμούς».

Για την κριτική εντός της ΝΔ και Σαμαρά

Για την κριτική που ασκούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως είναι θεμιτή και σέβεται την άποψη των πολλών. Όπως είπε «η δυνατότητα να εκφράζει κανείς την άποψη του ελεύθερα είναι δημοκρατία». Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την κριτική του είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία ο καθένας μπορεί να τα ανεχθεί ως θεμιτή κριτική. Εάν εγώ έπαιρνα της μετρητής κάθε κριτική που γίνεται σε βάρος μου θα έπρεπε να είχα μεταναστεύσει σε άλλη ήπειρο

Από το να εκφράζουμε την άποψή μας έως το να επιτιθέμεθα σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης με την οποία υποτίθεται πώς στοιχιζόμαστε υπάρχει μια απόσταση, ή να την υπονομεύουμε. Άρα, εγώ εκείνο το οποίο θα σας πω είναι ότι όχι δεν υπάρχει καμία εξήγηση καμία αιτιώδης σχέση μεταξύ της κριτικής που γίνεται στην εξωτερική πολιτική μεταξύ της κριτικής στο εσωτερικό της παράταξης ή της όποιας έγινε με την παραπομπή στη Χάγη».

«Στην Ελλάδα μπλέκουμε τον πομπώδη με τον ωφέλιμο . Εάν υπάρχει που είναι πιο φωνακλάς σε αυτή την αίθουσα έχει κάτι να πουλήσει , εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ήσυχος είναι εκείνος που έχει εξασφαλίσει το σκοπό του .Θα παραμείνω ήσυχος να υπηρετώ την πατρίδα μου», ανέφερε.