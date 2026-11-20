«Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γαλλίας, προκύπτει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν υπέχει θέση αίτησης άδειας, ούτε έχει καμία προδιάθεση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών. Άρα καμία άδεια δεν ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν ετέθη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών,Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Νωρίτερα, ο κ. Καζαμίας είχε υποστηρίξει πως τίθεται «ένα κακό προηγούμενο στα ελληνοτουρκικά όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου και όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες» ρωτώντας τον υπουργό, «γιατί μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση δεν ζητά το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, και γιατί δεν ζητά την δημοσιοποίησή του;».

«Μπορεί μία επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες; Είμαστε σοβαροί; Τι είναι αυτά; Είμαστε στη Βουλή και λέτε για προηγούμενο; Αυτό δεν τόλμησε να το πει κανείς. Η πραγματικότητα είναι ότι όχι απλά δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο αλλά η επικοινωνία αυτή δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ και κατά το περιεχόμενό της», τόνισε στην απάντησή του ο κ. Γεραπετρίτης.