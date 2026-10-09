Γεραπετρίτης για δημοσίευμα WSJ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Σίας Αναγνωστοπούλου σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal περί απειλών της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ελληνική κυβέρνηση επικαλέστηκε την απάντηση του Σταύρου Παπασταύρου στη Βουλή.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλή της χώρας μας για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό», επανέλαβε στο Κοινοβούλιο.

Μάλιστα, σχετικά με το αίτημα της κας. Αναγνωστοπούλου, που ζήτησε να κληθεί η κ. Γκίλφοϊλ για εξηγήσεις, πρόσθεσε πως «υπό αυτή την εκδοχή είναι προφανές ότι παρέλκει η πρόσκληση της πρέσβεως στο Υπουργείο Εξωτερικών στο μέτρο που ο παρών Υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως απειλή».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε πως δεν υπήρξε καμία εξαίρεση συμπεριφοράς για την κυρία Γκίλφοϊλ εκ μέρους του ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι «την ίδια τακτική θα είχαμε απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο πρέσβη. Και τούτο γιατί στο φερόμενο συμβάν ήταν παρόν μέλος της Κυβέρνησης, που έχει προφανή και αντικειμενική αξιοπιστία.

Ο ίδιος, μάλιστα (σ.σ. ο κ. Παπασταύρου), προσήλθε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και έκανε δήλωση ότι ουδέποτε υπήρξε η φερόμενη απειλή. Άρα, νομίζω, όλοι κατανοούμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την αντικειμενική υπόσταση των όσων συνέβησαν. Συνεπώς, το να καλέσουμε έναν πρέσβη, να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και μια τέτοια διπλωματική κατάσταση, εφόσον ο παριστάμενος Υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρχε απειλή, νομίζω ότι παρέλκει απολύτως».

Για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα

Ο κ. Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, είπε ότι μετά την επίσκεψη Ρούμπιο εκείνο το οποίο προκύπτει πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται πλέον τις ΗΠΑ ως παράκλητο ή διεθνή παραστάτη, αλλά αντιθέτως η Ελλάδα με την οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει, την αμυντική της θωράκιση, το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο και την προβολή ισχύος είναι πλέον ένας ισότιμος εταίρος και σύμμαχος ακόμα και με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη.

Για τα οφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο στη χώρα μας, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην Αμυντική Συμφωνία, η οποία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των 20 ετών της Ελλάδας, αλλά αυτό αποτυπώνει δύο πράγματα:

«Πρώτον, ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ενισχύσει την άμυνά της, ειδικά σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που η αμυντική αυτάρκεια είναι το ίδιο σημαντική με το να χτίσεις τα διπλωματικά σου ερείσματα που τα έχει πολλαπλασιάσει. Δεύτερον, από την επίσκεψη αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος, δεν είναι στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά είναι πρωταγωνιστής τους».