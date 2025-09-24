Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος μετά τη χθεσινή ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μάλιστα, τόνισε ότι «αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει δομημένος διάλογος που αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας ώστε να μην παράγονται κρίσεις» και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει ευκαιρία το επόμενο διάστημα για συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης στην ΕΡΤ ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να καταστεί εφικτό ένα νέο ραντεβού σήμερα, που όμως «πιθανότατα δεν ευδοκιμεί».

Ο κ.Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για συμφωνία που θα διασφαλίζει την προστασία του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής Σινά στο διηνεκές.