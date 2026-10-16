Γεραπετρίτης: «Δεν ετέθη ούτε ακροθιγώς» το θέμα του ΔΠΔ στη συνάντηση με τον Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα “δεν υπήρξε αντικείμενο συζήτησης” κατά τη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού ΕΞωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα και όπως τόνισε “δεν ετέθη ούτε ακροθιγώς“.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι “η Ελλάδα στηρίζει απαρέγκλιτα την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του ΔΠΔ” και παρέπεμψε στη σχετική κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με την οποία καλούνται οι ΗΠΑ να πάρουν πίσω τα “μέτρα” και τις “κυρώσεις” κατά του ΔΠΔ και προανήγγειλε ότι σχετική αναφορά θα υπάρχει και στα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε επίσης ότι και στο πλαίσιο του ΣΑ του ΟΗΕ η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος εκφράζει συνεχώς τη στήριξη της στη διεθνή δικαιοπραξία με βάση και το Καταστατικό της Ρώμης, τονίζοντας με νόημα ότι “το διεθνές δίκαιο ή εφαρμόζεται απόλυτα ή δεν είναι διεθνές δίκαιο“.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαιρέτισε την απάντηση του υπουργού Εξωτερικών απέναντι στις δηλώσεις “τρομοκράτη” όπως χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ρούμπιο κατά του ΔΠΔ.